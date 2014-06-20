离岸人民币：金管会称宝岛债将重启热络，今年拟新发行150-200亿--报载

路透台北6月20日 - 台湾本地经济日报周五表示，受投资人追捧的宝岛债(人民币计价债券)，上半年只有二档挂牌，盛况似乎不如去年。金管会主委曾铭宗昨日表示，人民币汇率已止贬回稳，下半年宝岛债将重启热络，今年新发行目标是150-200亿人民币。

经济日报表示，去年全年宝岛债发行挂牌交易额度为106亿人民币，但今年上半年只有统一中国控股 、韩国输出入银行分别发行一档宝岛债，共计15亿人民币，使目前人民币发行金额累积到人民币121亿元，市况不比去年热络。

经济日报援引曾铭宗表示，宝岛债市场绝对没有〞变冷〞现象，上半年因人民币贬值，发行人选择观望，随人民币汇率趋稳，下半年宝岛债将陆陆续续挂出来，目标是新增发行150亿-200亿人民币。

报导中曾铭宗表示，宝岛债的发行人将更多元化，有本土企业、外商公司及陆资银行；同时，发行年期也更多样化，反映宝岛债市场愈趋成熟。

至于陆资发行宝岛债，依归定总额不得逾人民币100亿元，但包括刚发行的交通银行 ，所有陆资发行总额已达人民币87亿元，接近额度控管的上限。

对此，曾铭宗表示，会根据人民币存款、宝岛债市场现况做动态调整，下半年一定会提高上限；但目前尚未决定。

两位消息人士周三表示，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。