离岸人民币：金管会称宝岛债将重启热络，今年拟新发行150-200亿--报载

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾本地经济日报周五表示，受投资人追捧的宝岛债(人民币计价债券)，上半年只有二档挂牌，盛况似乎不如去年。金管会主委曾铭宗昨日表示，人民币汇率已止贬回稳，下半年宝岛债将重启热络，今年新发行目标是150-200亿人民币。
经济日报表示，去年全年宝岛债发行挂牌交易额度为106亿人民币，但今年上半年只有统一中国控股 、韩国输出入银行分别发行一档宝岛债，共计15亿人民币，使目前人民币发行金额累积到人民币121亿元，市况不比去年热络。
经济日报援引曾铭宗表示，宝岛债市场绝对没有〞变冷〞现象，上半年因人民币贬值，发行人选择观望，随人民币汇率趋稳，下半年宝岛债将陆陆续续挂出来，目标是新增发行150亿-200亿人民币。
报导中曾铭宗表示，宝岛债的发行人将更多元化，有本土企业、外商公司及陆资银行；同时，发行年期也更多样化，反映宝岛债市场愈趋成熟。
至于陆资发行宝岛债，依归定总额不得逾人民币100亿元，但包括刚发行的交通银行 ，所有陆资发行总额已达人民币87亿元，接近额度控管的上限。
对此，曾铭宗表示，会根据人民币存款、宝岛债市场现况做动态调整，下半年一定会提高上限；但目前尚未决定。
两位消息人士周三表示，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。
中国交通银行 香港分行宝岛债日前已定价，本次发行10亿三年期利率在3.45%、五年期5亿利率3.85%及七年期5亿利率在4.15%，总计发行20亿人民币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编