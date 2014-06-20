版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 09:05 BJT

台湾热股：广达盘初上涨，传将量产苹果智能手表iWatch

路透台北6月20日 - 台湾笔记型电脑代工大厂--广达 周五盘初上涨，因路透引述消息称，广达将于7月开始生产苹果 智能手表iWatch。

本地时间09:02，广达股价涨0.48%或0.4台币，报84.4台币;大盘加权股价指数 则微涨0.18%。

消息人士对路透表示，苹果将推出一款略显长方形的智能手表，显示幕尺寸为2.5英寸。手表表面呈拱形，配备有触摸界面和无线充电功能。苹果预计产品推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。广达将是此款产品的主要生产商，至少占最终组装量的70%。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐