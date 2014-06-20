台湾热股：广达盘初上涨，传将量产苹果智能手表iWatch

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾笔记型电脑代工大厂--广达 周五盘初上涨，因路透引述消息称，广达将于7月开始生产苹果 智能手表iWatch。
本地时间09:02，广达股价涨0.48%或0.4台币，报84.4台币;大盘加权股价指数 则微涨0.18%。
消息人士对路透表示，苹果将推出一款略显长方形的智能手表，显示幕尺寸为2.5英寸。手表表面呈拱形，配备有触摸界面和无线充电功能。苹果预计产品推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。广达将是此款产品的主要生产商，至少占最终组装量的70%。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。