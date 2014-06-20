台湾热股：广达盘初上涨，传将量产苹果智能手表iWatch

消息人士对路透表示，苹果将推出一款略显长方形的智能手表，显示幕尺寸为2.5英寸。手表表面呈拱形，配备有触摸界面和无线充电功能。苹果预计产品推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。广达将是此款产品的主要生产商，至少占最终组装量的70%。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)