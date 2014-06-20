更新版 1-欧元区经济：IMF称欧元区财政立场正确，有助减债和成长

欧洲央行成为首个采用负存款利率的主要央行，银行要为存放在央行的隔夜资金付费。央行还推出超低息四年期贷款，刺激银行向企业放贷。欧洲央行总裁德拉吉表示，央行准备在必要时再次采取行动。

“欧洲央行在必要时采取更多行动的意愿令人备感宽慰。如果通胀率仍顽固偏低，欧洲央行应考虑大规模的资产购买措施，主要是购买公债，”IMF表示。

此政策举动即为量化宽松，欧洲央行仍可用之。

IMF总裁拉加德在被要求详述“顽固偏低”的定义时解释道，顽固指的是欧洲央行已实施的措施毫无效果。

低通胀即指物价成长未达到欧洲央行略低于2%的目标。“在我们看来，目前似乎处在这个区域，”拉加德称。

IMF提醒，欧元区失业率只是自去年夏季约12%的高位略有下滑，但仍然过高。失业率回升使所有成员国感到忧心，因为这令预算支出承压。