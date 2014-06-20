中国货币市场：七天回购开盘报3.13%，上日加权利率3.1760%

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.13%，上日该期限加权平均利率为3.1760%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价 ------------------------------------------
3.13% 3.3000% 3.1760%
周四银行间市场质押式回购总成交金额9,316.93亿元，高于周三的9,230.37亿元。其中，隔夜品种成交6,931.17亿元，周三为7,169.99亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。