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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.13%，上日加权利率3.1760%

路透上海6月20日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.13%，上日该期限加权平均利率为3.1760%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价 ------------------------------------------

3.13% 3.3000% 3.1760%

周四银行间市场质押式回购总成交金额9,316.93亿元，高于周三的9,230.37亿元。其中，隔夜品种成交6,931.17亿元，周三为7,169.99亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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