《台湾重要政经日程》--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
===================今日重要政经消息=============================
6/20(五)
-- 9:00 开发金控 股东会。
--09:00 立法院院会。
--13:55 行政院长江宜桦出席中小企业总会磐石关怀奖章颁奖典礼。
--13:45 北区经贸国是会议北区会议记者会。
--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。
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6/21(六)
-- 9:00 北区经贸国是会议（至22日）。
6/23(一)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
--中国国台办主任张志军访问台湾。
6/24(二) *--09:00 台积电 年度股东会。
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
6/25(三) *--09:00 鸿海 年度股东会。
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。
6/26(四)
--央行召开第二季全体理监事会。
7/3(四)
--渣打银行/英国金融时报2014台湾经济高峰会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
7/7(一)
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/31(四)
--08:30 第一季GDP概估数据。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编