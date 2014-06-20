路透调查：多数日本企业希望将企业税下调后的收益用于国内资本支出

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
**资本支出增加**
根据政府数据，从1995至2013年，国内资本支出平均每年仅增长1.0%，因日圆走强鼓励企业到海外投资，另外持续通缩和经济成长乏力打压了内需。
近期数据显示，企业已在增加支出，不远数据没有将国内和海外支出计划细分开来。
上周公布的政府调查显示，制造商计划在当前财年将资本支出增加10.8%，远超过前季调查的增加2.4%，拜预期出口将开始恢复动能所赐。
三菱总合研究所分析师Akihiro Morishige称，“受益于安倍经济学，企业获利已大幅改善；随着企业在财务方面有更大余裕，而且前景更加光明，他们将寻求进行资本投资，以提高国内业务的获利能力。”
受访者对物价上涨的预期则进一步表明，日本在战胜通缩方面取得进步，而且消费税上调的影响消退，企业销售的反弹远快于最初预期。
近一半的受访企业预计，明年消费者通胀率将为2%或更高，将实现央行的目标。逾三分之一的受访企业表示，明年可能将上调主要商品或服务的价格，暗示他们重新获得定价能力。
调查显示，38%的企业高管认为销售已高于上年同期水准，另有19%的高管预计销售将在9月底前反弹。
而一个月前，仅有48%的受访者表示，预计销售将在9月底前高于上年同期水准。
日本经济持续改善的前景，令建筑业等许多劳动密集型企业短缺低薪工人；安倍政府正努力推进改革，以引入更多外籍临时工。
但近40%的受访企业表示，没必要改革外劳就业法规，凸显改革面临的阻力。
这项调查访问了400家资本在10亿日圆(980万美元)以上的企业，由Nikkei Research代路透进行了调查，在6月2日至16日收集了回复。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编