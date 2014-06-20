路透调查：多数日本企业希望将企业税下调后的收益用于国内资本支出

**资本支出增加**

根据政府数据，从1995至2013年，国内资本支出平均每年仅增长1.0%，因日圆走强鼓励企业到海外投资，另外持续通缩和经济成长乏力打压了内需。

近期数据显示，企业已在增加支出，不远数据没有将国内和海外支出计划细分开来。

上周公布的政府调查显示，制造商计划在当前财年将资本支出增加10.8%，远超过前季调查的增加2.4%，拜预期出口将开始恢复动能所赐。

三菱总合研究所分析师Akihiro Morishige称，“受益于安倍经济学，企业获利已大幅改善；随着企业在财务方面有更大余裕，而且前景更加光明，他们将寻求进行资本投资，以提高国内业务的获利能力。”

受访者对物价上涨的预期则进一步表明，日本在战胜通缩方面取得进步，而且消费税上调的影响消退，企业销售的反弹远快于最初预期。

近一半的受访企业预计，明年消费者通胀率将为2%或更高，将实现央行的目标。逾三分之一的受访企业表示，明年可能将上调主要商品或服务的价格，暗示他们重新获得定价能力。

调查显示，38%的企业高管认为销售已高于上年同期水准，另有19%的高管预计销售将在9月底前反弹。

而一个月前，仅有48%的受访者表示，预计销售将在9月底前高于上年同期水准。

日本经济持续改善的前景，令建筑业等许多劳动密集型企业短缺低薪工人；安倍政府正努力推进改革，以引入更多外籍临时工。

但近40%的受访企业表示，没必要改革外劳就业法规，凸显改革面临的阻力。

这项调查访问了400家资本在10亿日圆(980万美元)以上的企业，由Nikkei Research代路透进行了调查，在6月2日至16日收集了回复。(完)