中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2295元，上日收报6.2296元

中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
路透上海6月20日 - 中国人民币兑美元 周五开盘报6.2295元，上日收报6.2296元，具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
-----------------------------------------------------
6.2295 6.1524 6.2296
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
路透上海4月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.09%至92.76；SDR篮子指数微跌至94.17，再创记录新低；BIS篮子 指数微升至93.67。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.19%，SDR篮子指数跌1.39%，BIS指数跌2.67% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8896 -51 欧元 7.5187 63 日圆 6.1977 -13 港元 0.8855
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。