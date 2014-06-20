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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:12 BJT

《汇市简讯》美元兑加元小幅跌向200日移动均线

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* 开盘下跌0.17%，20日波林格区间下椽线所形成的底部今日降至1.0800

* 200日移动均线切入位1.0781为关键支撑位，自2013年2月以来均有守住

* 动能指标显示，波林格区间、五日、10日和20日移动均线小幅下移

* 晚上有重大数据CPI和零售销售公布，路透调查预估CPI较前月上升0.3%，较上年同期增2.1%；零售销售则料较上月成长0.6%

* 图表：link.reuters.com/nyc32w

(完)

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