《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

**上海证券报**

--上海银监局局长廖岷表示，面对互联网金融的日新月异，监管者也应该借鉴互联网思维，做出监管上的整体安排和适当调整，以实现创新与风控的平衡。

--中国人民银行营业管理部李海辉撰文指出，这次房价调整是经济转轨的必须和必然；从整体经济发展看，房价理性调整将打破土地财政和数量扩张的经济增长怪圈，有利于经济发展方式的转变和合理物价结构的形成。

**第一财经日报**

--中央国债登记结算公司日前在一次会议上表示，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”，该曲线的编制将参考银行间及交易所市场价格源和样本券。

**21世纪经济报 道**

--建设银行 副行长胡哲一透露，不排除建行正在物色一些新的并购目标，比如东南亚地区和欧洲地区的银行。

--天瑞集团获批50亿元企业债发行额度，为银行间债市第二单并购企业债。

**金融时报**

--中国央行数据显示，2014年5月底，债务融资工具存量突破6万亿元，累计发行量近13万亿元。

--中国银行 与渣打银行 完成银行间首笔人民币对英镑直接交易。（完）