《中国报摘》--其他报纸重要消息6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
**上海证券报**
--上海银监局局长廖岷表示，面对互联网金融的日新月异，监管者也应该借鉴互联网思维，做出监管上的整体安排和适当调整，以实现创新与风控的平衡。
--中国人民银行营业管理部李海辉撰文指出，这次房价调整是经济转轨的必须和必然；从整体经济发展看，房价理性调整将打破土地财政和数量扩张的经济增长怪圈，有利于经济发展方式的转变和合理物价结构的形成。
**第一财经日报**
--中央国债登记结算公司日前在一次会议上表示，拟将现有的三条固定利率国债收益率曲线合并为一条，推出“中债国债收益率曲线”，该曲线的编制将参考银行间及交易所市场价格源和样本券。
**21世纪经济报 道**
--建设银行 副行长胡哲一透露，不排除建行正在物色一些新的并购目标，比如东南亚地区和欧洲地区的银行。
--天瑞集团获批50亿元企业债发行额度，为银行间债市第二单并购企业债。
**金融时报**
--中国央行数据显示，2014年5月底，债务融资工具存量突破6万亿元，累计发行量近13万亿元。
--中国银行 与渣打银行 完成银行间首笔人民币对英镑直接交易。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编