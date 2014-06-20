意大利经济：未来几季应会逐步改善，但前景仍脆弱且不明--央行官员

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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Panetta称，必须进行结构改革，以强化目前“缓慢而脆弱”的经济复苏。
他特别呼吁，采取措施改善公共行政效率，通过打击腐败、逃税和各种犯罪来增强法制意识。
关于银行业，Panetta表示，银行可能对放贷有所保留，因为欧元区银行正进行全面评估带来不确定性。
他警告称，如果评估发现资本缺口，银行可能进一步削减放贷。他表示，包括意大利在内的各国政府仍未建立机制，来帮助那些无法从市场筹集必要资金的银行。
Panetta表示，信贷增长对于意大利稳定复苏至关重要。他指出，贷款继续萎缩，部分是由于需求疲弱，但也受累于信贷质量恶化。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉/石冠兰)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。