意大利经济：未来几季应会逐步改善，但前景仍脆弱且不明--央行官员

Panetta称，必须进行结构改革，以强化目前“缓慢而脆弱”的经济复苏。

他特别呼吁，采取措施改善公共行政效率，通过打击腐败、逃税和各种犯罪来增强法制意识。

关于银行业，Panetta表示，银行可能对放贷有所保留，因为欧元区银行正进行全面评估带来不确定性。

他警告称，如果评估发现资本缺口，银行可能进一步削减放贷。他表示，包括意大利在内的各国政府仍未建立机制，来帮助那些无法从市场筹集必要资金的银行。

Panetta表示，信贷增长对于意大利稳定复苏至关重要。他指出，贷款继续萎缩，部分是由于需求疲弱，但也受累于信贷质量恶化。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉/石冠兰)