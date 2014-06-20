新债招标：中国财政部代理招标的七年期地方债利率4.10%--业内人士

路透上海6月20日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午代理招标发行的183亿元人民币七年期地方债，中标利率为4.10%，投标倍数为1.56倍。

该期债为财政部代理发行的今年第三期地方政府债，6月23日开始计息，招标结束至6月25日进行分销，6月27日起上市交易。

以下为是次地方债发行计划表的具体内容:

地区 七年期

发行额(亿元)

甘肃 23

新疆 22

福建 24

广西 22

四川 40

青海 21

湖北 31

合计 183

中国财政部上周五代理发行的今年首两期地方债利率均低于预期，五年尤甚，与三年倒挂。市场人士指出，地方政府债相对投资价值好，受到配置户的青睐，进而推低了新债结果。