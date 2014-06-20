新债招标：中国财政部代理招标的七年期地方债利率4.10%--业内人士

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午代理招标发行的183亿元人民币七年期地方债，中标利率为4.10%，投标倍数为1.56倍。
该期债为财政部代理发行的今年第三期地方政府债，6月23日开始计息，招标结束至6月25日进行分销，6月27日起上市交易。
以下为是次地方债发行计划表的具体内容:
地区 七年期
发行额(亿元)
甘肃 23
新疆 22
福建 24
广西 22
四川 40
青海 21
湖北 31
合计 183
中国财政部上周五代理发行的今年首两期地方债利率均低于预期，五年尤甚，与三年倒挂。市场人士指出，地方政府债相对投资价值好，受到配置户的青睐，进而推低了新债结果。
今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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