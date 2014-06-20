芝加哥期市：美国玉米期货小跌，但周线可能六周来首次录得涨幅

近月大豆合约 跌近0.5%，为连续第四周周线下挫。

本周美国中西部地区北部的大豆和玉米种植区迎来强降雨，恐损及作物，并提升河流水位，从而可能放缓未来两周部分驳船装载的谷物运输。

阿根廷农业部周四在其月度作物报告中称，该国2013/14作物季玉米产量料达3,210万吨，高于前次预估的3,110万吨。

堪萨斯小麦委员会和麦农协会本周稍早的报告显示，美国大平原关键小麦种植区的硬红冬麦单产令人失望。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 杜明霞/许娜)