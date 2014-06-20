芝加哥期市：美国玉米期货小跌，但周线可能六周来首次录得涨幅

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
近月大豆合约 跌近0.5%，为连续第四周周线下挫。
本周美国中西部地区北部的大豆和玉米种植区迎来强降雨，恐损及作物，并提升河流水位，从而可能放缓未来两周部分驳船装载的谷物运输。
阿根廷农业部周四在其月度作物报告中称，该国2013/14作物季玉米产量料达3,210万吨，高于前次预估的3,110万吨。
堪萨斯小麦委员会和麦农协会本周稍早的报告显示，美国大平原关键小麦种植区的硬红冬麦单产令人失望。 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 杜明霞/许娜)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。