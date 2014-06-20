香港个股：中油燃气斥资2.355亿加元收购加拿大一家石油及天然气公司

路透香港6月20日 - 中国城市燃气供应商--中油燃气集团有限公司 周五宣布，将以总代价2.355亿加元（约16.78亿港元）收购加拿大一家石油及天然气公司的100%权益。

公司的声明称，拟收购的为Baccalieu Energy Inc.，后者业务集中于Cardium地层轻质石油资源业务，占有土地181个区块（约469平方公里，当中50%尚未发展）包括139个Cardium地层权益的区块（约360平方公里）。业务主要集中在加拿大阿尔伯塔省中西部。

截至2月11日，Baccalieu Energy总共拥有195口油气生产井。今年首季，该公司的平均日产量为4,244当量桶，其中67%为轻质石油及天然液化气，33%为天然气。

根据顾问所做截至去年底的储量报告，Baccalieu Energy已证实储量约为1,620万当量桶（60%为轻质石油及天然液化气，40%为天然气）及已证实加概算储量约为2,200万当量桶。

中油燃气表示，通过这次收购可令公司进军上游行业，提高其作为国际能源公司的形象，也能分散投资组合，有利降低集中度风险。公司将以内部资源拨付这次收购价。

中油燃气周四收报1.35港元，过去一个月累计升8%。（完）

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