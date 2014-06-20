香港个股：中油燃气斥资2.355亿加元收购加拿大一家石油及天然气公司

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透香港6月20日 - 中国城市燃气供应商--中油燃气集团有限公司 周五宣布，将以总代价2.355亿加元（约16.78亿港元）收购加拿大一家石油及天然气公司的100%权益。
公司的声明称，拟收购的为Baccalieu Energy Inc.，后者业务集中于Cardium地层轻质石油资源业务，占有土地181个区块（约469平方公里，当中50%尚未发展）包括139个Cardium地层权益的区块（约360平方公里）。业务主要集中在加拿大阿尔伯塔省中西部。
截至2月11日，Baccalieu Energy总共拥有195口油气生产井。今年首季，该公司的平均日产量为4,244当量桶，其中67%为轻质石油及天然液化气，33%为天然气。
根据顾问所做截至去年底的储量报告，Baccalieu Energy已证实储量约为1,620万当量桶（60%为轻质石油及天然液化气，40%为天然气）及已证实加概算储量约为2,200万当量桶。
中油燃气表示，通过这次收购可令公司进军上游行业，提高其作为国际能源公司的形象，也能分散投资组合，有利降低集中度风险。公司将以内部资源拨付这次收购价。
中油燃气周四收报1.35港元，过去一个月累计升8%。（完）
浏览上市公司的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。