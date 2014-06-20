《香港报摘》--其他报纸重要消息6月20日

* 明报：

--中国联通 自3、4月份于内地推出4G业务，其综合3G及4G的上客量一度创下超过两年来新低水平，但是到5月份终回复增长，期内增幅按月大增58.67%，上客数目多达334.8万户，既超过3月份增长29.21%的幅度，亦为过去一年最大增幅。

--东方表行 截至3月底止年度股东应占溢利大跌87%至2,100万港元，期内受到内地经济放缓的负面影响，致奢侈品消费客数目减少，影响销量。同时亦因为产品平均售价按年跌1%，以及在中、港、澳经营的租金成本上升。就算撇除2013年度同期出售物业、设备及机器的一次性收益净额7,600万元的影响，核心零售业务经调整后亦减少76%。 * 星岛日报：

--大盘停滞不前，投资者转炒具有借壳上市题材的“壳股”，继敦沛金融 传出获内地证券行西南证券收购股权，一度狂飙59%之后，获深圳光启入主的英发国际 早前曾升逾1倍，昨日再涨46%，连同另外两只卖壳概念股达进东方照明 、中国富强金融 均大涨逾23%，均跻身昨日最大升幅榜。 * 苹果日报：

--香港本地凉茶品牌鸿福堂（新股代码： ）下周一接力招股，初步发售文件显示拟发行1.58亿股，招股价约1至1.3港元，集资额最高2.05亿港元，集资所得35%用作开设零售店，23%用于品牌推广，13%用作偿还银行贷款，下月4日挂牌。 * 东方日报：

--加拿大皇家银行财富管理调查显示，金融海啸后香港富裕人士数目及财富增长速率均冠绝全球，过去五年复合年增长率分别达27.3%及28.2%，主要受惠内地政策刺激及本港经济增长。

--豪特保健 早前发表通告，披露大股东持股获洽购，行政总裁叶志礼解释，主要因大股东持股28个月禁售期解禁，故获洽购，惟至今无任何进一步消息公布。 * 文汇报：

--马鞍山马锦街地盘今日截标，由于最近地价走下坡，测量师对地皮预测偏保守，早前已分别调低估值，最新预测每尺楼面地价仅2,997-4,500港元，估值介乎6亿港元至9亿港元。

--中原地产研究部高级联席董事黄良昇指，今年5月已知业主买入价的二手私人住宅买卖合约登记录得3,034宗，当中录得账面获利的有2,980宗，获利宗数比例为98.2%，较4月的97.6%上升0.6个百分点，创五个月新高。 * 大公报：

--新鸿基金融财富管理策略师温杰表示，考虑到内地制订连串稳增长政策，对港股下半年前景持审慎乐观看法，加上沪港通的推出，相信恒指 可见25,000点；建议增持新能源股、基建建筑股。（完）