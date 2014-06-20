港报财经评论：寻宝看政策，选新能源股--经济日报6月20日

寻宝看政策，选新能源股/ 林瑞芬

美联储局议息结果没惊喜，无表示急于加息，美股慢牛续舞。恒指昨收23,167，轻微跌0.06%至23,167收市，无力伴舞；大市成交额低报494亿港元。日股昨报升1.6%，港股升势对比下弱，大市可否更上一层楼，A股始终是关键。一个月中国内地拆息昨抽升，拖累上证急挫1.55%，恒指挑战23,500受阻。道路崎岖，除A股表现外，香港七一前后政治敏感亦可能是障碍之一，途中生变，恒指破阻后抽22,800支持关键，守稳则佳，失守则断米路。

中国内地难全面刺激经济，投资取向紧从政策受惠股，新能源股择优收集。华能新能源 由年初高位近3.72港元有所回落，现价2.63港元，累计调整了30%，5月股价已止跌回升，大致筑中期密集支持底部在2.2至2.25港元，缓升有条件。风力发电多因风力变化影响，不是个个月都有充足风力推动，之前该股股价有所回，也反映首季风力弱。不过，集团5月份完成风电发电量按年增长40%，胜于龙源电力 的17%，风力转强其一，二来归因于集团在内蒙的风电设备多于龙源。中金预计6月份，风力又会减弱影响发电量，但拉平均，上半年风电的发电持平，略胜于首季按年下跌6.9%。

集团风电削减率（curtailment ratio）于今年首五个月减12%，这归因于联网及传输系统的改善。地域分散风电设备，今年新增的产能75%至80%将在南中国，高于2013年的32%，由此中金又预计其使用小时率进一步改善，将由2014年的2,049个小时升至2015年的2,160个小时。加上，据管理层指今年新增产能1.8GW仍在按计划进行中，机件维修成本在可控范围之内，从而提升盈利增长空间，每股盈利将由0.15人民币升至0.21人民币。中金看华能新能源中期目标接近3.7人民币，而瑞银本周首予华能新能源“买入”评级，目标价3.4人民币，相当接近，作为参考套利目标。不过，短线而言，要有力突破3人民币阻力才有更高冀望。按走势分析，10、20天已升穿50天平均线，走势改善中，目标呈后抽回吐，守于2.5人民币左右，续有机会先返3人民币，候低吸，止蚀2.2人民币。(B05)