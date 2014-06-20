港报财经评论：点阵图露市场玄机--信报6月20日

点阵图露市场玄机/ 习广思

联储局议息结果看似无惊无喜，缩减买债（Tapering）步伐不变，7月起每月买债规模将缩减至350亿美元，当局的利率前瞻亦不变。不过，市场反应却是正面的，美股及美债同时上升，标普500在议息后再创新高，十年美长债息回落至2.58厘。何以美股及美债均在议息后上升，玄机藏在联储局的“点阵图”（dot plot）当中，主席耶伦亦巧妙地回应了市场的各种忧虑。这个点阵图反映了联储局委员对利率的预期，包括短期（2014至2016年）及中长期（2016年以后）。从点阵图所见，联储局委员多数预期2014年年底利率不变，2015底预测中位数是1.125厘，3月预期值是1%；2016年年底预测中位数是2.5厘，3月预期是2.25厘，意味着多数委员上调短期利率预期，未来两年收紧力度加大。相反，2016年后长期利率预期在3月份的中位数是4厘，最新预测下调至3.75厘，意味着大多数委员下调长期利率预期。

点阵图透露的讯息包括：（1）委员会对经济前景趋向分歧；（2）短期收紧机会趋升；（3）对长期经济复苏前景不再乐观如前。影响着联储局利率预期的，正是该局对通胀、失业率和经济增长的预测转变。联储局把2014年经济增长下调至2.1%至2.3%，某程度上是呼应早前IMF把美国经济增长下调的动作，但联储局坚持首季经济萎缩是天气之祸，并非持续性影响，又认为未来两年内经济仍在扩张，故2015年及2016年增长预期没变。另一方面，5月通胀率回升至2.1%，近月失业率下降，两项指标均回到联储局加息参考区内，耶伦认为失业率将于2016年回复正常水平。

上述转变反映联储局趋向“微鹰派”，那为何股市反应正面？原因是金融市场对加息预期早已消化得七七八八，正如早前所讲，现时焦点已落在退市下半场，即是联储局上调利率后，市场会怎样变动，耶伦又有何指引？联储局对2016年后的增长转趋悲观可谓露了底。事实上，《华尔街日报》在议息前已披露，联储局对长期利率的目标才是焦点，因为当局相信在下个均衡的经济环境中（通胀高过2%，失业率低过5.5%），4厘利率是理想水平，但近期讨论是即使条件成熟，利率是否应订在4厘以下。(B01)

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美汇易现假突破走势陷阱/ 苏子

受到联储局主席耶伦在议息后的记招上重申“利率仍将在相当长时间内维持在低水平”所影响，令市场情绪再度riskon，美元亦因失去即将加息的利好诱因支撑而再次转弱，欧罗兑美元因此得以升越10天及20天平均线阻力。至于美元兑日圆亦面对严峻沽压，昨天欧洲市曾一度低见101.70日圆水平，直迫200天平均线关键支持。

由于欧罗与日圆同样面对央行或再加推QE的利淡因素威胁，而这两大货币兑美元走高，反映目前美元已成为最疲弱的货币。理论上，一旦不少汇市投资者顺势追沽美元已经形成的弱势，美汇指数将不难再失守上月22日的80.06日圆低位支持收市后大幅走低。不过，由于目前汇市的波幅不大，因此极容易出现假突破走势陷阱，加上联储局是次的议息结果其实并无新意，故相信不少汇市投资者即使顺势追沽美元，亦只会是短暂投机性质，因此一旦美元破位后未见出现更明显的跌幅，这些投资者便会补回美元短仓，从而使美元可以迅即止跌回升，并继续以上落市的赴势模式运行。因此投资者若相信目前美元所呈现的弱势只属短暂性质，美元整体走势仍属上落市，大可待美汇指数在下方水平确认出现假突破后，伺机入市建立美元长仓，同时沽出大方向被市场看跌的货币，例如欧罗及日圆。

目前商品货币仍有波幅可供短线炒作投机获利，其中加元的走势最值得注意。加元近期的走势随着另外两只商品姊妹货币，即澳元及纽元的强势而明显转强。而在美元已转弱下，昨天美元兑加元曾一度失守5月8日的1.0809加元低位，创1.0804加元的今年新低水平。不过，美元兑加元在破位后却未能进一步下破1.08加元关口并考验更关键的200天平均线支持，更已自上述低位回升至1.0830加元水平。因此如昨晚汇价未见再跌并且以近全日高位收市，则日线图上便会呈现利好后市的锤头形态，并确认昨天的破位为假突破，如出现此情况，可短线投机商品货币短仓，至于其他非美元货币相信亦会重拾弱势，美元则止跌回升。(B09)