重发-《台湾金融市场一周展望》“绿巨人”出手稳定债市，变数当前空头气焰难消

(重发以润饰标题)

* 邮局出手虽令债市止稳，惟下周变数仍多

* 五年券筹码乱影响标售气氛，提防国库截标

* 国际油价窜升，台币料缓升减低输入性通膨压力

记者 董永年

路透台北6月20日 - “绿巨人”(中华邮政)出手，让遭遇乱流的台湾债市暂时止跌回稳。不过展望下周，伊拉克局势的变化、第三季发债计划、五年券103/9 标售以及央行理监事会议等诸多变数，或仍令已成惊弓之鸟的交易商心情忐忑。

债市交易商表示，除伊拉克局势外，以103/9的标售最难预期。持保守看法者认为，下周一公布的发债计划，虽已知有哪些年期券要发行，但标售的时点与规模未知，若是第三季新一期五年券开始发行前交易的时点离103/9标售太近，势将影响投标意愿。

持乐观看法者则指出，年初五年券103/2 标售时，财政部以1.14%截标让103/2不足额发行，令市场大感意外。如今，债市气氛又转为不佳，难保财政部不会故技重施。

“国库署才刚收了税，干嘛当二愣子给你K啊?”一大型公股银行交易主管说。

另一证券商交易主管则认为，财政部截标的确会是最大的不确定因素；但可以肯定的是，纵然国库进场压抑了空头气焰，但终究会在次级市场择机爆发。

一银行交易员也称，本周债市殖利率一度大弹，让不少持有五年券如102/11 、103/2 以及103/4 的交易商因缺乏流动性惨遭套牢，恐怕会影响参与103/9的投标意愿。

中华邮政(邮局)一向为台湾公债最大买家，本周债市受传闻邮局出售存续期约五年冷券、10年增额券103/6R得标银行属交易型态等不利消息影响，10年公债103/6 殖利率两天大弹11个基点，惟周四在传出邮局积极进场拿券令殖利率出现技术性修正，交易转趋稳定。

台湾央行今年1月中标售的五年期公债103/2得标利率为1.14%，略高于市场预估的1.115-1.135%，交易商竞标部份公告发行额为400亿台币，实际发行额为351亿。

**殖利率曲线短端料承压**

此外，随着时序即将进入下半年，交易商也不免揣测担任台债领头羊的美债会怎么走。

一证券商交易员认为，下半年美债应该要逐步反映QE(量化宽松)结束、美联储于2015年中升息的题材，殖利率会有偏弹压力。美国10年指标公债 殖利率有机会往3.0%靠拢，届时台湾10年公债 殖利率就会往1.70-1.75%测试。

“美债不会喷出3.0%太多，不觉有很空的力道，最空的时候已在去年走过。”他说。

但另一大型公股银行交易主管则称，市场应该没有人不知道QE即将结束，明年升息的题材也已反复在市场不断测试，“就像一直叫老虎来了，但都不来，大家盔甲都穿好了。”

她认为，在全球经济仅有美国好转，其他仍摇摇欲坠的状态下，美债殖利率在2.65-2.70%支撑性颇强，下半年若经济成长动能不如预期，说不定还会向下窜至2.40%，届时台湾10年公债殖利率还有机会跌至1.50%。

不过近期伊拉克情势的变化，可能让上述预期面临改写。交易商正审慎观察国际原油价格的变动，担心一旦窜升，恐让债市多头的头号大敌--通膨再现。

一票券商交易员指出，一般预料每桶原油价格将不致飙升至逾140美元。不过来自心理的预期将让债市承受压力。

另一证券商交易主管则表示，要观察央行如何调整双率政策因应输入型通膨的压力。预料应该会让台币适度升值来取代升息，至于会不会调升隔夜拆款利率，还要观察。

“若真的调隔拆，(殖利率曲线)短端将趋陡。”他说。

交易商预估，下周10年公债103/6殖利率区间料在1.58-1.63%，五年公债103/9发行前交易殖利率则看在1.12-1.17%。

伊拉克局势紧张，触发国际油价上扬至九个月高位。台湾本地媒体报导，由于伊拉克战火升温，带动国际油价飙升，下周台湾的油价将调高，预估汽油、柴油每公升将分别大涨0.5、0.6台币，涨幅从1.3%起跳，改写今年油价单周调幅纪录。

布兰特原油期货周四触及115美元之上的九个月高位，因美国表示，可能向伊拉克派遣军事顾问，引发市场担忧该国冲突可能升级。

**台币月底前料缓升**

汇市方面，交易员认为，目前对伊拉克的地缘政治冲突多以短期视之，因这种因素造成的油价上涨也多为短线波动，并非长期供需失调。在此情况之下，台湾央行不至于因顾忌油价的上涨、推升通膨，而忽略了经济成长。

凯基投顾分析师蔡耀德说，包括美联储对于近期的油价波动都认为是短期因素居多，尽管美国的通膨率上升，但也仅是回到过去正常的水准，相同地，油价上涨的因素对台湾的通膨率应也只是短期的影响，此外目前台湾的通膨率仍在低于2%的合理水位内。

他认为，对下周的央行理监事会议，市场多不期待央行在货币政策的基调有任何的变动。而台币今年以来，因外资持续汇入，其走势强于亚洲货币，这是全球资金流入的结果。而欧洲央行近期的宽松政策也预料将带动资金续流向亚洲新兴货币。

一位小型本地商银分析师则认为，下周由于时近月底，且外资续汇入的趋势不变，预料台币汇价有望朝缓升方向前进。只不过，“动态稳定”仍然是央行操作汇价的最高指导原则，预计台币走升但幅度将会非常缓和。