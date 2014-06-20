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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:25 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在定盘后小跌，资金流动可能淡静

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* 美元兑日圆在东京定盘后陷于当前水准

* 定盘未掀波澜，心系世界杯打压交易人气

* 美元兑日圆迄今在101.88-97之间交投，目前略倾向于下行

* 从102.00起仍有沉重阻力，隔夜低位在101.74，一路向下仍有买盘

* 有零星的期权到期，不是很大量

* 技术位有一目均衡转换线101.80、200日移动均线切入位101.63、云区102.00-66，以及100日移动均线切入位102.10

(完)

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