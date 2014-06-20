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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:30 BJT

金属期市：期锌触及16个月高位，有望创年内最大单周涨幅

LME仓库锌库存MZN-STOCKS今年持续下降，周三触及674,375吨，为2010年底以来低点。虽然铅库存也同样较低，但价格并未像这样大幅上涨。

LME三个月期铜 微升0.2%至每吨6,736美元，本周上涨逾1%，为四周以来首次周线上扬。

上海期交所主力8月期铜 升0.4%，至每吨48,270元人民币(7,800美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/朱晓军；审校 戴素萍/王兴亚)
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