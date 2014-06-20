港报社评：储局加息迷踪拳，撑复苏遏泡沫--经济日报6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
储局议息会议前晚结束，一如预期再减买债100亿美元，市场焦点是耶伦在会后记者会大扮鸽派，表示目前无加息时间表，为加息预期降温，除刺激美股标指前晚再破顶，对息口敏感的本港地产股等亦造好。惟与其说储局淡化加息预期，更贴切应是大打加息迷踪拳，对加息时机释出矛盾讯号。 耶伦出口术淡化加息，实际上储局却料加息步伐将加快，应反映在加息前的过渡期中，储局既怕市场对加息太惊，又不希望外界对加息完全不惊。 储局忧市场太惊加息，因储局7年量宽的首要目标，是力振美国稳步复苏。若市场的加息预期不断升温，对利率趋升过于惊恐，势挫伤企业投资与民众消费信心，更关键是恐窒碍美国楼市回暖，打击美国复苏势头，此应是耶伦刻意淡化加息预期的底因。 但另一方面，储局亦忧外界完全不惊加息，因经储局7年量宽后，美国资金仍极泛滥，令美股、美债出现泡沫，若投资者还过分心红，罔顾一旦加息对金融市场的冲击，继续吹大股债泡沫，储局深忧若明年中启步加息时，投资者才瞬时惊醒，或酿金融市场大震荡。 因此，耶伦的密底算盘，实是要藉看似矛盾的加息讯号，让市场对加息既不要太惊慌，亦不要毫无警惕，如此才可续撑美国复苏，好待明年经济趋好转后，储局便可顺利加息以退市。 故投资者要懂预估储局的加息步伐，更要观察及掌握市场是否如储局所愿，对加息既勿太惊恐而又非不知惊，一方面能续增投资与消费、另一方面又对股债泡沫高度警惕。此高难度平衡术能否如愿成功，正是储局与美国经济的最大挑战。(A13)
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“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编