台湾货币市场：短率高位不坠，下周料延续本周偏紧基调

* 行库今日有跨月资金释出，但仍供不应求

* 保守心态令利率持在高档

* 下周前半周估延续偏紧态势

* 短票利率高位上扬

记者 林妙容

路透台北6月20日 - 台湾银行间短率周五高位利率不坠。今日虽有行库释出跨月资金，但担忧季底效应持续发酵，拆款及短票利率高位均未能回稳。市场认为下周前半周将延续本周偏紧调性，利率高位仍有机会再往上挪移。

市场交易人士指出，今日提供跨月资金的银行渐多，且月内资金丰沛，只是碍于内部规定难以提供跨月资金，市场的保守心态理应有所缓和。但有资金缺口的金融机构因本月季底效应提前发酵快速，且利率上扬幅度超乎预期，反而急抢跨月资金，忧虑不散令利率难回。

〞其实整体情况没有那么紧俏，但只要利率有上扬，我们就跟进高位利率...现在钱很珍贵。〞一位供应跨月资金的中型银行交易员说。

市场资金调度人士指出，虽然部分市场人士认为基本面没有改变，但从民营银行现在冲刺新种业务的角度来看，在季底常会出现高峰需求，经济情势确实已缓慢回温，跟过去不可同日而语，预估今年下半年各季季底利率扬升将成常态。

不过大型银行交易员亦指出，目前拆款市场的高位利率主要仍因应无法弥平的小额缺口，主要成交仍维持在过去区间，尚未全面扬升。

他们预估，下周三前拆款利率高位有机会再扬升1-2基点，周四以后资金情势有机会回稳。

本地时间12:01时：

--台币兑美元 暂升4.5分报29.991。

--台湾加权股价指数 跌0.17%，报9,300.84点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日为0.387%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同上日；跨月利率拆借高位暂在0.51%，亦同上日。

**短票利率高位续扬**

短票市场方面，周五为例行发票高峰，甚至出现当天突然发行的新票，令票券商资金缺口扩大，苦于调度。行库今日在市场上拿入跨月短票，但拉抬利率丝毫不手软，跨月短票利率高见0.65%。

一大型行库交易员指出，今日票券商资金缺口大，短票承作量是上日的三倍，不论大小票券商均积极拿入跨月票，利率一律只承作0.65%。

但另一大型票券商交易主管说，今日短票利率确有扬升，但并未承作至0.65%，因应各家不同银行及法人的供应情况，利率区间波动大，从0.59-0.63%均有承作。

〞今天情况不太好，外头利率高开。〞一票券商交易员说。

市场人士也指出，票券商因青睐跨月资金，月内短票承作渐少，加上银行端的月内资金丰沛，形成月内利率走跌，跨月利率走升的悖离现象。

今日银行端、投信及寿险月内短票利率主要成交在0.57-0.58%，上日在0.58-0.59%；跨月短票的成交利率区间扩大至0.59-0.65%，资金供应较少的银行主要落在0.615%-0.65%。

周五央行存单到期756亿台币，存单发行待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆6,800.15亿台币，落点分别为周一4,262.5亿、周二1,828.65亿、周三3,470.80亿、周四4,376.50亿及周五2,861.70亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为30亿台币，累计超额准备为负1,093亿台币、加计前期1%的超额准备为993亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳，惟流动性变大。因近日公债次级市场殖利率大幅震荡，令交易商停损砍出部位，调度需求因而降低，但也有部分面临投信赎回解约，供需之间大致平稳。

交易员认为，下周有逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割，且季底效应开始浮现，预料资金状况将较本周更为趋紧。

〞今天流动量比较大，我们尽量做跨月，免得月底前搬石头砸脚。〞一位大型证券商交易员说。

另一家大型票券商交易员则指出，为让投信将资金落点跨到下月，已将月内公司债RP利率开到相当低的水准，因此有不少客户走钱。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.58%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债交割。

下周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，发行情况为：周一永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债。周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债。周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债。周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债。周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。