港报社评：美国升息不易加速，热钱回流新兴市场--信报6月20日

美国联邦储备局结束6月份议息会议，一如市场预期，继续缩减每月购债规模100亿美元，目标利率维持0至0.25超低水平，并重申即使终止购债计划，低利率仍然会维持一段长时间。由于美国经济增速比预期缓慢，联储局不容易加快升息步伐；另一方面，新兴市场金融动荡已趋于缓和，风险减弱，使追求资金高回报的国际热钱，有加速重返新兴市场之势。

如今市场预期并接受美国将以缓步之势升息，低息环境起码可延续多1年，加上新兴市场金融波动趋缓和，令一度回流美国的资金，又摩拳擦掌重新部署改变流向。

按国际金融协会〈IIF〉的数据，今年5月，新兴市场股票和债券市场的净流入资金达450亿美元；另据追踪全球资金流向的研究机构EPFR最新资料，截至6月13日止，新兴市场债券基金已连续11周资金净流入，反映市场对美国联储局缓步升息的预期，加上欧洲主要国家债券的孳息率也处于较低水平，刺激风险偏好，使资金增量投向新兴国家债券市场。

综合来看，联储局迄今对美国经济稳定持续增长仍没有很大把握。截至6月7日止当周，初次申领失业救济金的人数增加4,000人，连续2周回升，改善情况反覆，相信低利率政策不会贸然提前结束。

目前热钱又改变流向，不过，由于部分新兴经济体的结构改革成效不彰，因而资金流向新兴市场会有所选择，难免出现分化之势，但无论如何，在热钱转向的过程中，全球资金在各类资产市场重新配置，财富又会在市场间作新一轮的挪移；与此同时，一旦有资金从美国流出，重投新兴市场，亦有可能对美国经济增速和美股起抑制作用。(A02)