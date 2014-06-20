中国企业：信号干扰器制造商遭美国3,490万美元天价罚款

路透华盛顿6月19日 - 美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission，FCC)周四表示，由于销售干扰手机以及其他无线电信号的非法装置，中国电子产品制造商C.T.S. Technology将被处以3,490万美元罚款，这也是FCC史上开出的最大一笔罚金。

美国法律禁止使用、出售或行销这些装置，其能阻碍、干扰经授权的无线电信号，如手机、全球卫星定位系统(GPS)、Wi-Fi网络和对讲机信号。

FCC指责C.T.S.在过去两年多时间里，通过网站向美国消费者销售285款信号干扰装置，且谎称公司销售的部分干扰器已获得FCC批准。

FCC称，这家中国公司向FCC暗访人员销售了10台高性能信号干扰器。

根据C.T.S.宣称的产品销量，FCC目前计划对其处以最大限额罚款，并要求其提供在美国购买了该公司产品的消费者信息。

C.T.S.并没有立即对要求置评的电子邮件做出回复。

在美国，只有联邦执法人员在有限的情况下才准许使用信号干扰装置。(完)