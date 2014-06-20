中国企业：信号干扰器制造商遭美国3,490万美元天价罚款

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透华盛顿6月19日 - 美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission，FCC)周四表示，由于销售干扰手机以及其他无线电信号的非法装置，中国电子产品制造商C.T.S. Technology将被处以3,490万美元罚款，这也是FCC史上开出的最大一笔罚金。
美国法律禁止使用、出售或行销这些装置，其能阻碍、干扰经授权的无线电信号，如手机、全球卫星定位系统(GPS)、Wi-Fi网络和对讲机信号。
FCC指责C.T.S.在过去两年多时间里，通过网站向美国消费者销售285款信号干扰装置，且谎称公司销售的部分干扰器已获得FCC批准。
FCC称，这家中国公司向FCC暗访人员销售了10台高性能信号干扰器。
根据C.T.S.宣称的产品销量，FCC目前计划对其处以最大限额罚款，并要求其提供在美国购买了该公司产品的消费者信息。
C.T.S.并没有立即对要求置评的电子邮件做出回复。
在美国，只有联邦执法人员在有限的情况下才准许使用信号干扰装置。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 屈桂娟)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编