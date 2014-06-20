港报社评：阻新界东北发展反助高楼价--星岛日报6月20日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
立法会财务委员会，今天再议新界东北新发展区的前期工程拨款，无论是大楼内小部分议员的拉布，或者大楼外的示威，预计都只能稍为拖延，而不能阻止议案最终获得通过。如果撤回拨款申请，取消计画，市民捱贵楼、公屋排长龙的情况更不易消除。
政府打算扩展及连接上水和粉岭新市镇，发展地点主要在古洞北和粉岭北，新增6万多个住宅中，60%将是居屋和出租公屋，公私营单位合共可住约17万5千人，令整个上水/粉岭新市镇的人口规模扩大到46万。
政府要收地发展，应付人口日增的住屋及生活需求，本来在当地居住、工作、务农的人，难免受到影响。当局希望他们顾及公众利益之余，亦对他们的损失，提供赔偿和作出适当安置，尽量降低他们要付出的代价。
坚持不迁不拆的村民，只是少数。帮助他们的社运分子人数反而比他们多。这些近年冒起的社运组织和人士，有的是真心实意帮助村民，有的纯粹因为议题切合他们的社会理念，让他们借题发挥。
这些人提出形形色色的反对理由，却没有触及问题的核心，就是取消这个计画，又有甚么计画可以及时开辟到这样大块，又有铁路沿綫方便市民生活来往的土地，应付市民的居住需求，纾缓楼价的上升压力？
现时有关计画在立法会及城市规划委员会双綫进行，预计到城规会审议阶段，又有可能出现大量非村民的反对意见，令计画一拖再拖。反对人士以＂为民请命＂为己任，可是反对发展导致＂楼荒＂，形成＂高楼价＂政策，谁受害？谁得益？他们与谁站在同一条利益阵綫？(A06)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。