港报社评：阻新界东北发展反助高楼价--星岛日报6月20日

立法会财务委员会，今天再议新界东北新发展区的前期工程拨款，无论是大楼内小部分议员的拉布，或者大楼外的示威，预计都只能稍为拖延，而不能阻止议案最终获得通过。如果撤回拨款申请，取消计画，市民捱贵楼、公屋排长龙的情况更不易消除。

政府打算扩展及连接上水和粉岭新市镇，发展地点主要在古洞北和粉岭北，新增6万多个住宅中，60%将是居屋和出租公屋，公私营单位合共可住约17万5千人，令整个上水/粉岭新市镇的人口规模扩大到46万。

政府要收地发展，应付人口日增的住屋及生活需求，本来在当地居住、工作、务农的人，难免受到影响。当局希望他们顾及公众利益之余，亦对他们的损失，提供赔偿和作出适当安置，尽量降低他们要付出的代价。

坚持不迁不拆的村民，只是少数。帮助他们的社运分子人数反而比他们多。这些近年冒起的社运组织和人士，有的是真心实意帮助村民，有的纯粹因为议题切合他们的社会理念，让他们借题发挥。

这些人提出形形色色的反对理由，却没有触及问题的核心，就是取消这个计画，又有甚么计画可以及时开辟到这样大块，又有铁路沿綫方便市民生活来往的土地，应付市民的居住需求，纾缓楼价的上升压力？

现时有关计画在立法会及城市规划委员会双綫进行，预计到城规会审议阶段，又有可能出现大量非村民的反对意见，令计画一拖再拖。反对人士以＂为民请命＂为己任，可是反对发展导致＂楼荒＂，形成＂高楼价＂政策，谁受害？谁得益？他们与谁站在同一条利益阵綫？(A06)