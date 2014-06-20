港报社评：请陈佐洱解释清楚，香港市民恭聆教益--明报6月20日

近日，全国港澳研究会会长陈佐洱说＂社会主义与资本主义也不能平起平坐＂，《人民日报》头版评论员文章就香港法庭判案＂鲜能看到我国宪法的影子＂，提出异议。

陈佐洱提出＂社会主义和资本主义也不能平起平坐＂，虽云放在＂宪制基础＂的框架讨论，但是因为与＂一国＂和＂两制＂不能平起平坐相提并论，按其＂一国＂和＂两制＂的主从逻辑，他口中的＂社会主义＂和＂资本主义＂，合理推论也是属于这种关系。

另外，陈佐洱的说法，应该不属于这两个主义的学术探讨，而是涉及内地与香港的实际互动，基于＂一国＂和＂两制＂不能平起平坐，衍生一国挤压两制的效果，社会主义与资本主义会否处于同样状态？基本法规定香港不实行社会主义制度，在香港理应没有两个主义争锋的情况，除非出现一种情况，就是社会主义在香港冒出来，而且由中央主导，才有所谓＂也不能平起平坐＂的问题。

至于《人民日报》头版的评论员文章， 按文章的表述，认为＂只有将基本法的各项规定放在宪法框架内来理解和执行，才能确保基本法的正确实施＂，但是香港法制与内地法制不同，看不到怎样援引参考来体现宪法规定的框架。这篇文章在《人民日报》头版刋登，有理由相信此乃反映官方取向与意志，监于此事涉及香港法制会否有根本改变、司法独立能否继续确立和维系，特区政府有责任向市民交代，释除疑虑。(A04)