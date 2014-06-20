港报社评：请陈佐洱解释清楚，香港市民恭聆教益--明报6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
近日，全国港澳研究会会长陈佐洱说＂社会主义与资本主义也不能平起平坐＂，《人民日报》头版评论员文章就香港法庭判案＂鲜能看到我国宪法的影子＂，提出异议。
陈佐洱提出＂社会主义和资本主义也不能平起平坐＂，虽云放在＂宪制基础＂的框架讨论，但是因为与＂一国＂和＂两制＂不能平起平坐相提并论，按其＂一国＂和＂两制＂的主从逻辑，他口中的＂社会主义＂和＂资本主义＂，合理推论也是属于这种关系。
另外，陈佐洱的说法，应该不属于这两个主义的学术探讨，而是涉及内地与香港的实际互动，基于＂一国＂和＂两制＂不能平起平坐，衍生一国挤压两制的效果，社会主义与资本主义会否处于同样状态？基本法规定香港不实行社会主义制度，在香港理应没有两个主义争锋的情况，除非出现一种情况，就是社会主义在香港冒出来，而且由中央主导，才有所谓＂也不能平起平坐＂的问题。
至于《人民日报》头版的评论员文章， 按文章的表述，认为＂只有将基本法的各项规定放在宪法框架内来理解和执行，才能确保基本法的正确实施＂，但是香港法制与内地法制不同，看不到怎样援引参考来体现宪法规定的框架。这篇文章在《人民日报》头版刋登，有理由相信此乃反映官方取向与意志，监于此事涉及香港法制会否有根本改变、司法独立能否继续确立和维系，特区政府有责任向市民交代，释除疑虑。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编