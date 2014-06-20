港报社评：轻判强闯军营，传达错误讯息--文汇报6月20日

＂香港人优先＂4名成员闯入中区驻港解放军部队总部一案，昨日被裁定罪名成立，但招显聪仅被判囚2星期，并缓刑1年，另外2名早前已认罪的被告张汉贤及谢咏雯则只被罚款2,000元。这次法庭轻判强闯军营事件，显然未能反映到有关行为的严重性，为社会带来恶劣影响。律政司应该据理上诉，要求法庭重新研究对涉案人士的判罚。这既是扞卫香港法治社会的尊严，更是维护国家主权和安全。

《公安条例》并为军事禁区提供了法律的保障，根据第38条的规定，无许可证出入军事禁区，即属犯罪，一经定罪可处罚款5000元及监禁2年。涉案被告在光天化日之下强闯军营，侮辱驻军，但最终法庭量刑竟然采取最低标准，2名被告罚款了事。曾有犯罪纪录，而且在庭上毫无悔意的招显聪竟获判缓刑，判罚之轻，难以令人信服。

在世界各国，军营都受到法律的保障。外国对于闯军营者更会严厉追究法律责任，犯者必须承受牢狱之苦。现时裁判官却基于3人的示威目的及＂无意破坏＂军营设施，批准缓刑及以罚款惩处。这种轻判理据在外国绝对不会出现，原因是驻军是国家主权的象征，任何人不论以什么原因强闯军营，都是对国家主权的挑战，所谓表达意见不可能成为辩护理由。

法官在就职时宣誓效忠基本法，肩负正确理解和贯彻执行基本法、维护国家主权安全的重任。这次法庭对擅闯军营者判罚从轻发落，向外界传达出错误讯息，以为擅闯军营挑衅国家主权不必承担相应的法律责任，将令到一些激进人士更加有恃无恐。律政司应该提出上诉，以正视听。(A04)