港报社评：轻判强闯军营，传达错误讯息--文汇报6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
＂香港人优先＂4名成员闯入中区驻港解放军部队总部一案，昨日被裁定罪名成立，但招显聪仅被判囚2星期，并缓刑1年，另外2名早前已认罪的被告张汉贤及谢咏雯则只被罚款2,000元。这次法庭轻判强闯军营事件，显然未能反映到有关行为的严重性，为社会带来恶劣影响。律政司应该据理上诉，要求法庭重新研究对涉案人士的判罚。这既是扞卫香港法治社会的尊严，更是维护国家主权和安全。
《公安条例》并为军事禁区提供了法律的保障，根据第38条的规定，无许可证出入军事禁区，即属犯罪，一经定罪可处罚款5000元及监禁2年。涉案被告在光天化日之下强闯军营，侮辱驻军，但最终法庭量刑竟然采取最低标准，2名被告罚款了事。曾有犯罪纪录，而且在庭上毫无悔意的招显聪竟获判缓刑，判罚之轻，难以令人信服。
在世界各国，军营都受到法律的保障。外国对于闯军营者更会严厉追究法律责任，犯者必须承受牢狱之苦。现时裁判官却基于3人的示威目的及＂无意破坏＂军营设施，批准缓刑及以罚款惩处。这种轻判理据在外国绝对不会出现，原因是驻军是国家主权的象征，任何人不论以什么原因强闯军营，都是对国家主权的挑战，所谓表达意见不可能成为辩护理由。
法官在就职时宣誓效忠基本法，肩负正确理解和贯彻执行基本法、维护国家主权安全的重任。这次法庭对擅闯军营者判罚从轻发落，向外界传达出错误讯息，以为擅闯军营挑衅国家主权不必承担相应的法律责任，将令到一些激进人士更加有恃无恐。律政司应该提出上诉，以正视听。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编