《中国债券市场每日交易备忘》--6月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币两年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元一年期固息增发债14:00-15:30招标 广东省59.2亿元五年期自发自还地方债9:50-10:30招标，利率预测均值3.87% 广东省44.4亿元七年期自发自还地方债9:50-10:30招标，利率预测均值3.99% 广东省44.4亿元10年期自发自还地方债9:50-10:30招标，利率预测均值4.07% 威海市商业银行25亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标，利率区间5.60%-5.80% 中国兵器工业集团10亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和国开行主承 中燃投资3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行和交行主承 江苏苏通大桥10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，招行主承 重庆渝富资产经营25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工行主承 南昌城建投资20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 阿拉尔市新鑫国资10亿元八年期固息债1480316，票面利率6.8% 长电科技 3亿元一年期短融041453073，票面利率6.5% 福建稀有稀土(集团)1亿元一年期短融041460059，票面利率5.68% 重庆保税港区开发管理公司10亿元一年期短融041457002，票面利率5.5% 华仪电器集团2亿元一年期短融041463016，票面利率7.6% 南京南瑞集团10亿元一年期短融041459043，票面利率5.1% 首钢总公司60亿元一年期短融041463015，票面利率5.4% 扬州经济技术开发区开发总公司6亿元五年期中票101466004，票面利率6.98% 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营8亿元五年期中票101462017，票面利率7.3% 株洲市城建发展集团10亿元五年期中票101461018，票面利率6.78% 开元旅业集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票101481001，票面利率8% 福建省稀有稀土(集团)9亿元五年期中票101460026，票面利率6.15% 金光纸业(中国)投资30亿元五年期中票101451026，票面利率6.8% 中国南方工业集团19亿元五年期中票101454034，票面利率5.34% 广西水利电业集团10亿元五年期中票101452011，票面利率6.55% 云南省公路开发投资20亿元五年期中票101459032，票面利率7% 重庆市涪陵国资投资经营集团21亿元七年期投资者选择权(5+2)中票101473006，票面利率6.85% ============================================================================ 三、缴款： 农业发展银行60亿元三年期固息增发债140434，发行价格101.05元 农业发展银行60亿元五年期固息增发债140435，发行价格100.76元 重庆农村商业银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421006，票面利率6.38% 淮安清河新区投资公司5亿元四年期投资人选择权（3+1）小微债1480380，票面利率7.19% 财政部280.10亿元10年期固息债140012，票面利率4.0% 进出口行75亿元两年期固息债140337，票面利率4.45% 进出口行75亿元一年期贴现债140338，发行价格96.03元 长兴交通投资集团6亿元七年期固息债1480351，票面利率6.75% 扬州1.9亿元六年期投资人选择权(3+3)中小企业集合债1480355，票面利率8.48% 重庆市渝南资产经营15亿元七年期固息债1480357，票面利率7.05% 济南高新控股集团8亿元七年期固息债1480362，票面利率6.38% 重庆市长寿生态旅业7亿元七年期固息债1480367，票面利率7.10% 四川九洲电器8亿元一年期短融 穗恒运 4.5亿元一年期短融 宁德市国资投资经营公司3亿元一年期短融 宁波交通投资控股5亿元10年期投资者选择权(5+5)中票 ============================================================================ 四、还本付息： 农发行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债070408到期兑付，基本利差0.59% 美都控股 3.5亿元一年期短融041351028到期兑付，票面利率6.30% 湘财证券6亿元三个月期短融1490058到期兑付，票面利率5.40% 中国电力投资集团27亿元三年期中票1182184到期兑付，票面利率5.08% 07渝交通债 078026 08深发债浮 081602 10附息国债18 100018 10地方债02 109102 11吉利债 1180122 12中信银行01 1212001 12鹤城投债 1280186 12浙能源MTN1 1282206 12广汇MTN1 1282207 13进出13 130313 13南昌水投债 1380229 13宁沪高MTN1 1382313 13泸州窖MTN1 1382316 06中信01 061201 06中信02 061202 09国开24 090224 10农发06 100406 11泰矿债 1180123 08国债10 080010 09远洋地产债 0980110 10进出02 100302 11附息国债16 110016 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行金融稳定局局长宣昌能表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险 制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。 今日公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳; 审校 康熙泽/边竞)