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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:32 BJT

****《港报快速浏览》--6月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：储局加息迷踪拳，撑复苏遏泡沫--经济日报                         
 港报社评：美国升息不易加速，热钱回流新兴市场--信报                       
 港报社评：阻新界东北发展反助高楼价--星岛日报                             
 港报社评：请陈佐洱解释清楚，香港市民恭聆教益--明报                       
 港报社评：轻判强闯军营，传达错误讯息--文汇报                             
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：寻宝看政策，选新能源股--经济日报                           
 港报财经评论：点阵图露市场玄机--信报                                     
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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