更正-中国黄金：今年中国黄金需求料持平至略降--黄金协会会长

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
(更正：因译文有误，内文第三段“今年以来仍下跌22%”，应更正为“自去年年初以来仍下跌22%”)
路透温哥华6月19日 - 中国黄金协会会长宋鑫周四表示，中国民间黄金需求今年将持平至略微降低。去年，中国需求超越印度成为全球最大黄金消费国。
宋鑫称，中国黄金首饰需求仍然强劲，但金条投资的买兴较去年疲软，因为投资者担心金价进一步走软。
尽管美元下跌推动金价周四大涨近3%，升穿每盎司1,310美元，但自去年年初以来仍下跌22%，较2011年9月的历史高点跌去了三分之一。
宋鑫在温哥华参加行业会议时表示，需求基本与去年相同或稍降，但肯定会高于1,000吨。
协会数据显示，去年中国黄金需求激增41%至1,176吨。但2014年第一季，需求增速放慢至0.8%，或323吨，金条需求大降44%抵消了首饰需求增长30%。金条通常用于礼品或投资。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。