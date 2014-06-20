更正-中国黄金：今年中国黄金需求料持平至略降--黄金协会会长

(更正：因译文有误，内文第三段“今年以来仍下跌22%”，应更正为“自去年年初以来仍下跌22%”)

路透温哥华6月19日 - 中国黄金协会会长宋鑫周四表示，中国民间黄金需求今年将持平至略微降低。去年，中国需求超越印度成为全球最大黄金消费国。

宋鑫称，中国黄金首饰需求仍然强劲，但金条投资的买兴较去年疲软，因为投资者担心金价进一步走软。

尽管美元下跌推动金价周四大涨近3%，升穿每盎司1,310美元，但自去年年初以来仍下跌22%，较2011年9月的历史高点跌去了三分之一。

宋鑫在温哥华参加行业会议时表示，需求基本与去年相同或稍降，但肯定会高于1,000吨。