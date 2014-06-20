台湾央行：共发行756.5亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾央行周五公布，共发行756.5亿台币存单，与今日存单到期金额756亿相较，存单发行余额增0.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 731.5
91天期 0.93 15.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行2,195.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,778.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为30亿台币，累计超额准备为负1,093亿台币、加计前期1%的超额准备为993亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。