台湾央行：共发行756.5亿台币存单，存单发行余额增0.5亿

路透台北6月20日 - 台湾央行周五公布，共发行756.5亿台币存单，与今日存单到期金额756亿相较，存单发行余额增0.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 731.5

91天期 0.93 15.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行2,195.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,778.4亿台币。