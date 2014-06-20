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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:41 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元小升，一波买盘带来支撑

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* 新西兰元小升，迄今落在0.8705/21的窄幅区间，报0.8718/20

* 受惠于新西兰消费者信心反弹回升

* 6月ANZ-Roy Morgan指数从5月的127.6升至131.9，指数大于100表示乐观

* 0.8736的周四高位为上档阻力位 (完)

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