东欧情势：乌克兰叛军承认在与政府军的激战中损失惨重

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
叛军高级指挥官Igor Strelkov称，Yampil的政府军在重武器方面拥有巨大优势，分离主义份子的武器装备遭遇了“重大损失”。
目前没有关于政府军方面伤亡情况的消息。
波罗申科正在推动一项和平计划以期结束叛乱。他表示很快将会公布这一计划，并于下周初呈交欧盟。
和平计划的内容包括乌克兰提出政府军单方面停火，以及特赦放下武器的分离主义份子。
波罗申科的个人网站稍后发布消息称，他在电话中向俄罗斯总统普京简要介绍了该计划，强调需要释放人质并在两国边境建立“有效的管控机制”。
消息称，波罗申科强调了他希望普京能够支持该计划，以及未来宣布的任何停火决定。
**叛军“拒绝缴械”**
政府军一名发言人周四表示，叛军拒绝了传单中的缴械要求，然后在清晨爆发了激战。
“我们昨夜向恐怖主义份子发出缴械的最后通牒。我们保证他们的安全并且会遵守乌克兰法律展开调查...但他们拒绝了，”政府军发言人Vladyslav Seleznyov说。
“现在我们在尝试缩小包围圈。他们则试图突围，”Seleznyov表示。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编