版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:48 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元升破1.7000，上看1.7330

0133GMT

* 英镑/美元开盘上涨0.24%，持续升破1.7000，未受英国零售销售数据影响

* 1.7064的高位为2008年10月以来首见，上看2007/9年跌势的50%回档位1.7331

* 五日、10日和20日移动均线上移，波林格区间扩大，多头趋势确立

* 若收在上移的10日移动均线(目前在1.6926)上方，则后市偏向上行

* 昨日区间1.6985/1.7064为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/pyc32w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐