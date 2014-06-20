台湾汇市：台币微收贬，下周关注外资动向和央行会议

* 台币收贬，全周小贬0.04% * 出口商抛汇，油款和外资稍有买汇 * 下周关注外资动向及央行会议 * 下周实质交易区间估在29.930-30.030 路透台北6月20日 - 台币兑美元 周五微收贬，全周小贬0.04%。交易 员表示，外资在台股结束连续11日买超，午后有较明显汇出，实质交易弱于早盘；只不过， 在央行密切管控之下，台币仍不脱窄幅区间盘整。下周将重点关注外资动向和央行理监事会 议。 他们指出，今日上午出口商抛汇、油款买汇；午后外资买美元，出口商继续抛汇。而央 行仍将汇价守在30附近，汇价变化实际上相当窄缩。 “价格都不动啊，根本没有钱赚！”一位本地大型商银交易员说。 该交易员表示，下周临近季底，不妨观察出口商的美元卖压，而寿险业也可能在无本金 交割远汇市场有避险美元卖盘。另外，台股是否将拉回进行整理，更将关系到外资的操作。 另一位小型本地商银分析师则认为，下周由于时近月底，出口商抛汇卖压仍在，且目前 外资动向先以中性视之，预料台币汇价较有机会朝缓升方向前进。只不过，“动态稳定”仍 然是央行操作汇价的最高指导原则，预计台币就算走升但幅度将会非常缓和。 他们预估，下周实质区间在29.930-30.030。今日台币实质交易区间在29.987-30.003， 上日则在29.973-30.005。 台湾股市周五盘中一度再创六年余新高，但收盘脱离高点，跌势与亚股相似。外资及陆 资在台股卖超8.78亿台币，中止连续11个交易日买超。 **下周央行会议先以中性视之** 对于下周的央行理监事会议，凯基投顾分析师蔡耀德说，目前市场并不期待央行在货币 政策的基调有任何的变动。而台币今年以来，因外资持续汇入，其走势强于亚洲货币，这是 全球资金流入的结果。而欧洲央行近期的宽松政策也预料将带动资金续流向亚洲新兴货币。 路透调查显示，台湾央行将在下周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴现 率在1.875%不变。 目前交易员对伊拉克的地缘政治冲突造成的油价上涨，多视为短线波动，并非长期供需 失调。在此情况之下，交易员多认为台湾央行不至于放手台币走升，在顾虑通膨下，忽略了 经济成长。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点变化不大。 一个月远汇报价 在29.975/29.985左右，上日纽约盘收在29.969。 韩国韩元兑美元 周五在国内收盘时报1,020.6，较周四国内收盘价1,018.7贬 0.2%。本周韩元/美元跌0.3%。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/20(五)：德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政事务理事会 会议。 下周全球重要经济事件与数据包括： 6/23(一)：汇丰中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值、台湾5月失业率/工业生産 、法国、德国和欧元区6月PMI初值、美国5月成屋销售年率、日本央行总裁黑田东彦讲话、 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表主题讲话、欧洲央行执委会成员莫尔许发表主题讲话； 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shi ller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联 邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话 、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值 、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、 美国6月Markit服务业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、 美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和 失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金 融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收 支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先 指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.065 30.036 29.970-30.065 30.040 6.94 6.89 元太外汇经纪公司 30.060 30.032 29.988-30.060 30.038 2.54 3.51 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.175/-0.155 (完)