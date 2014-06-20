中国债市动态：现券收益率小跌，资金结构性显紧无碍机构做多情绪续释放

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透北京6月20日 - 中国银行间市场周五现券向暖。资金供需不匹配致结构性显紧，但机构预期随着新股申购热情趋缓、半年末时点等因素的渡过，流动性有望渐归稳定，且场内仍存政策宽松预期，机构做多情绪续释放，小幅推低收益率。
“早晨金融债收益率下去一些。”上海一银行交易员称，“其实如果没有新股申购，预计半年末前资金不会像现在这样，不过今年以来央行对流动性调控的态度就比较温和，所以我们整体并不担心。”
另一银行交易员指出，听说一早有大行出来扫盘。虽然近期资金有波动，现券也不断有止盈盘出现，但其认为，短期内经济基本面难有实质扭转，政策放松预期亦存在，均对债市构成支撑。
中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率 均上行，其中可跨半年末时点的14天品种的价格跳升逾90个基点(bp)。
中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。
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剩余期限约6.5753年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.92%/4.86%，上日尾盘为4.9450%/4.8938%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.504元，较上日结算价跌0.012元，或0.01%。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编