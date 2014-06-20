中国债市动态：现券收益率小跌，资金结构性显紧无碍机构做多情绪续释放

路透北京6月20日 - 中国银行间市场周五现券向暖。资金供需不匹配致结构性显紧，但机构预期随着新股申购热情趋缓、半年末时点等因素的渡过，流动性有望渐归稳定，且场内仍存政策宽松预期，机构做多情绪续释放，小幅推低收益率。

“早晨金融债收益率下去一些。”上海一银行交易员称，“其实如果没有新股申购，预计半年末前资金不会像现在这样，不过今年以来央行对流动性调控的态度就比较温和，所以我们整体并不担心。”

另一银行交易员指出，听说一早有大行出来扫盘。虽然近期资金有波动，现券也不断有止盈盘出现，但其认为，短期内经济基本面难有实质扭转，政策放松预期亦存在，均对债市构成支撑。

中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率 均上行，其中可跨半年末时点的14天品种的价格跳升逾90个基点(bp)。

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剩余期限约6.5753年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.92%/4.86%，上日尾盘为4.9450%/4.8938%。