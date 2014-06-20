国泰君安期货：中国期指总持仓居高不下，空头主力席位加码明显

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
受资金利率重心短期抬高、伊拉克国内冲突等因素影响，权益类资产表现趋弱。周四期指<0#CIF:>延续下行走势，主力合约本周累计下跌1.9%，空头格局重现。持仓来看，近期期指四合约的总持仓量频频触及高位。周四，期指日内总持仓量再度触及新高，达到21.11万手，但期指未再重现拉升走势，反而出现大幅下跌。行情以及总持仓量的变化，表明空头资金进场数量较大。
整体来看，空头资金持续加码，拉锯走势并未打开，关注2110至2190点区间争夺结果以及持仓结构的变化。(完)
here (整理 路透中文部)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编