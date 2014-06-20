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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 09:49 BJT

国泰君安期货：中国期指总持仓居高不下，空头主力席位加码明显

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

受资金利率重心短期抬高、伊拉克国内冲突等因素影响，权益类资产表现趋弱。周四期指<0#CIF:>延续下行走势，主力合约本周累计下跌1.9%，空头格局重现。持仓来看，近期期指四合约的总持仓量频频触及高位。周四，期指日内总持仓量再度触及新高，达到21.11万手，但期指未再重现拉升走势，反而出现大幅下跌。行情以及总持仓量的变化，表明空头资金进场数量较大。

整体来看，空头资金持续加码，拉锯走势并未打开，关注2110至2190点区间争夺结果以及持仓结构的变化。(完)

here (整理 路透中文部)
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