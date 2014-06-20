《香港重要政经日程》--6月20日-6月30日

投行观点：Aegion Corp目标价由26下调至24美元，评级为中性--D.A. Davidson
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================== 今日重要政经消息=================
6月20日（周五）
-- 天合化工 首日挂牌。
*-- 国际娱乐 公布全年业绩。
*-- JOYCE BOUTIQUE 公布全年业绩。
*-- 东方报业 公布全年业绩。
*-- 中亚能源 公布全年业绩。
*-- 保华集团 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
*6月22日（周日）
--14:00 鸿福堂（新股代码 ）首日公开发行（IPO）记者会。
6月23日（周一）
-- 香港政府公布5月消费物价指数(CPI)。
*-- 包浩斯 公布全年业绩。
*-- 中科矿业 公布全年业绩。
--14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。
6月24日（周二）
*-- 大家乐 公布全年业绩。
*-- 创维数码 公布全年业绩。
--12:30 香港投资基金公会基金销售情况记者会。
6月25日（周三）
-- 泛亚国际 首日挂牌。
-- 中州证券 首日挂牌。
-- 震雄集团 公布全年业绩。
-- 中国燃气 公布全年业绩。
--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
--09:30 创维数码 全年业绩记者会。
6月26日（周四）
*-- 香港5月出入口数字。
-- 畅捷通 首日挂牌。
-- 长港敦信 首日挂牌。
-- 都市丽人 首日挂牌。
-- 香港政府公布5月进出口数据。
-- 沿海家园 公布全年业绩。
-- 富士高实业 公布全年业绩。
--09:00 东方航空 在中国举行股东周年大会。
--09:00 中国中铁 在中国举行股东周年大会。
6月27日（周五）
-- 亿达中国 首日挂牌。
-- 恒发洋参 首日挂牌。
-- 中国新城市 首日挂牌。
-- 嘉耀控股 首日挂牌。
-- 珂莱蒂尔 首日挂牌。
-- 中国环保能源 公布全年业绩。
-- 中国资源交通 公布全年业绩。
-- 香港通讯国际 公布全年业绩。
-- 中星集团 公布全年业绩。
--09:00 神华能源 在中国举行股东周年大会。
--09:30 光大银行 在中国举行股东周年大会。
--10:00 联华超市 在中国举行股东周年大会。
--10:00 绿地香港 股东特别大会。
--14:00 中国铝业 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中信资源 股东大会。
--15:30 中联重科 在中国举行股东周年大会。
*6月30日（周一）
-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。
-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。
--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。
--14:00 广汽集团 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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路透5月4日 - 东南亚股市周四大多上涨，菲律宾股市 创2016年9月以来最高收位，受矿业股上涨提振，因菲律宾国会议员此前否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。 菲律宾国会议员周三结束了与洛佩斯10个月的斗争。洛佩斯整顿矿业的行动受到总统杜特尔特的支持，但矿商要求其辞职。 Apex Mining 一度跳涨20.2%至逾两个月高点，收盘涨6.4%。Philex Mining 收涨0.4%，盘中一度上涨1.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.4%，因美国股市在美联储发表鹰派政策声明后表现低迷。 美联储淡化首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 新加坡股市 下跌，受金融股拖累。星展集团控股 跌1.8%，华侨银行 跌0.2%。 马来西亚股市 触及近两周收盘低位，受金融板块