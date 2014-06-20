国泰君安期货：铁矿石偏空预期拖累中国沪钢期货进一步下跌

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
目前主导钢材期货的走势是其成本端的变化。由于对铁矿石偏空的预期进一步加强，加之青岛港融资骗贷事件的影响，铁矿石价格仍未见底。由于成本的塌陷，钢材价格<0#SRB:><0#SWR:>仍有进一步下跌的空间。
回顾钢材价格历史走势，由需求（包括中间需求）预期的变化、需求的超预期、供给预期的变化以及供给的阶段性超预期等均曾经成为主导行情的主要因素。但就目前而言，无论是供需基本面的变化，还是基本面变化的预期，总体而言都不显着。而在整个黑色产业链上，贸易商和钢厂均已经或者正在经历痛苦的利润压榨和行业洗牌。产业链的另一端——利润最为丰厚且仍相对稳定的上游矿山，面临的压力进一步加大。(完)
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“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编