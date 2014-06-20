国泰君安期货：铁矿石偏空预期拖累中国沪钢期货进一步下跌

目前主导钢材期货的走势是其成本端的变化。由于对铁矿石偏空的预期进一步加强，加之青岛港融资骗贷事件的影响，铁矿石价格仍未见底。由于成本的塌陷，钢材价格<0#SRB:><0#SWR:>仍有进一步下跌的空间。

回顾钢材价格历史走势，由需求（包括中间需求）预期的变化、需求的超预期、供给预期的变化以及供给的阶段性超预期等均曾经成为主导行情的主要因素。但就目前而言，无论是供需基本面的变化，还是基本面变化的预期，总体而言都不显着。而在整个黑色产业链上，贸易商和钢厂均已经或者正在经历痛苦的利润压榨和行业洗牌。产业链的另一端——利润最为丰厚且仍相对稳定的上游矿山，面临的压力进一步加大。(完)