长江期货：沪锌将维持强势，受低库存支撑

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

近期沪伦锌价表现抢眼，活跃度大大提升。上周沪锌<0#SZN:>大幅上攻至15700上方，随后回落至前期波动区间上沿15400附近。短期快速上涨主要原因在于美国非农数据利好以及融资铜风险导致资金外流至锌市。同时，锌市基本面的明显改善也支撑锌价有着较强的上涨动能。但国内终端需求短期依旧疲弱，随着期锌快速上行，现货贴水扩大，近期外强内弱的局势将继续维持。

整体来看，遭受热捧后的锌价短暂回落，但其长期仍有望缓慢走强。一方面，国际精锌消费增长势头强劲导致短缺现象开始出现。低库存与成本支撑锌价夯实底部并展开反弹。但另一方面，目前镀锌板以及锌合金企业订单不足现象明显，而氧化锌开工也出现明显下滑，锌价大幅上涨可能性不大。操作上，可逢回调布局中线多单。(完)

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