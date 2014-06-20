长江期货：沪锌将维持强势，受低库存支撑

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
近期沪伦锌价表现抢眼，活跃度大大提升。上周沪锌<0#SZN:>大幅上攻至15700上方，随后回落至前期波动区间上沿15400附近。短期快速上涨主要原因在于美国非农数据利好以及融资铜风险导致资金外流至锌市。同时，锌市基本面的明显改善也支撑锌价有着较强的上涨动能。但国内终端需求短期依旧疲弱，随着期锌快速上行，现货贴水扩大，近期外强内弱的局势将继续维持。
整体来看，遭受热捧后的锌价短暂回落，但其长期仍有望缓慢走强。一方面，国际精锌消费增长势头强劲导致短缺现象开始出现。低库存与成本支撑锌价夯实底部并展开反弹。但另一方面，目前镀锌板以及锌合金企业订单不足现象明显，而氧化锌开工也出现明显下滑，锌价大幅上涨可能性不大。操作上，可逢回调布局中线多单。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编