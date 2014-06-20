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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:25 BJT

英国金融：央行准备大展拳脚，提高银行业的经营标准

“审慎监管局可能推进执法调查，而且保留其他监管选项，”该机构称。

审慎监管局称，预计银行会在改善企业文化问题上进行合作，但如果他们发现银行没有做出恰当回应，将毫不犹豫动用正式权限。

该机构称将指派外部人士进行营业评估，成本由银行负担；并表示如果银行董事会或高管缺失必要能力，可能暂停该行吸收存款六个月。

审慎监管局还将指派外部人士监督对银行对要求的遵守情况，该人士会直接向审慎监管局报告。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 高琦)
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