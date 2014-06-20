基金产业：6月18日止当周美国股票基金流入53亿美元--理柏

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透纽约6月19日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月18日止当周美国股票基金流入53亿美元，此前一周为流入100亿美元。
股票共同基金吸引了1.26亿美元新资金，股票上市交易基金(ETF)流入52亿美元。
美股标准普尔500指数 6月18日收盘价较6月11日收盘价上涨了约0.7%。
尽管仍担忧海外情势，比如伊拉克动荡以及乌克兰局势持续不稳，但投资者仍将资金投入外国股市。
6月18日止当周非国内股票基金吸引了18亿美元，为连续第13周资金净流入。
散户尤其偏爱这些基金，2012年12月以来几乎每周都净投入新资金。
理柏研究分析师Pat Keon表示，“海外冲突并没有吓坏投资者，”
应税债券基金净流出9.20亿美元新资金，为15周来首次净流出。货币市场基金净流出280亿美元，为连续第六周流出。(完) (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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