基金产业：6月18日止当周美国股票基金流入53亿美元--理柏

路透纽约6月19日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月18日止当周美国股票基金流入53亿美元，此前一周为流入100亿美元。

尽管仍担忧海外情势，比如伊拉克动荡以及乌克兰局势持续不稳，但投资者仍将资金投入外国股市。

6月18日止当周非国内股票基金吸引了18亿美元，为连续第13周资金净流入。

理柏研究分析师Pat Keon表示，“海外冲突并没有吓坏投资者，”

应税债券基金净流出9.20亿美元新资金，为15周来首次净流出。货币市场基金净流出280亿美元，为连续第六周流出。(完) (编译 于春红; 审校 戴素萍)