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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 10:19 BJT

期货日报：高基差与高持仓将压制大商所鸡蛋涨幅

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

步入6月，鸡蛋现货价格触底反弹，重心由4元/斤上移至4.18元/斤，同时期货主力9月合约表现强势，重心稳步上移，两者走势略有分化。从供需角度来讲，供应偏紧的局面并没有改变，需求将有望迎来旺季，鸡蛋长期多头趋势暂未改变。但目前主力1409合约面临高升水，高持仓的风险。随着9月合约限仓日期临近，市场风险加剧。

对于主力1409而言，目前面临两大风险，一是期现价差过大，二是持仓量占比太高。截至6月中旬，JD1409与主产区交割库地区的现货价格相差超过1,000元/500千克。期货高升水预示着市场强烈看多后市现货价格。从鸡蛋期货上市以来JD1409合约的期现价差走势来看，此前在2月下旬前后出现过期货升水1,000的情况，目前的升水超过了当时的水平。按照此前数次交割的情况来看，期货不会大幅升水交割，一般最多升水300。也就是说后市现货的涨幅需超过期货的涨幅才能完成基差的回归。基差过大一方面反映了市场的强烈预期，另一方面也暗示着市场的风险加大。(完)

详情请点选链接： here (整理 路透中文部)
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