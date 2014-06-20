期货日报：高基差与高持仓将压制大商所鸡蛋涨幅

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
步入6月，鸡蛋现货价格触底反弹，重心由4元/斤上移至4.18元/斤，同时期货主力9月合约表现强势，重心稳步上移，两者走势略有分化。从供需角度来讲，供应偏紧的局面并没有改变，需求将有望迎来旺季，鸡蛋长期多头趋势暂未改变。但目前主力1409合约面临高升水，高持仓的风险。随着9月合约限仓日期临近，市场风险加剧。
对于主力1409而言，目前面临两大风险，一是期现价差过大，二是持仓量占比太高。截至6月中旬，JD1409与主产区交割库地区的现货价格相差超过1,000元/500千克。期货高升水预示着市场强烈看多后市现货价格。从鸡蛋期货上市以来JD1409合约的期现价差走势来看，此前在2月下旬前后出现过期货升水1,000的情况，目前的升水超过了当时的水平。按照此前数次交割的情况来看，期货不会大幅升水交割，一般最多升水300。也就是说后市现货的涨幅需超过期货的涨幅才能完成基差的回归。基差过大一方面反映了市场的强烈预期，另一方面也暗示着市场的风险加大。(完)
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“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编