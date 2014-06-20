期货日报：高基差与高持仓将压制大商所鸡蛋涨幅

对于主力1409而言，目前面临两大风险，一是期现价差过大，二是持仓量占比太高。截至6月中旬，JD1409与主产区交割库地区的现货价格相差超过1,000元/500千克。期货高升水预示着市场强烈看多后市现货价格。从鸡蛋期货上市以来JD1409合约的期现价差走势来看，此前在2月下旬前后出现过期货升水1,000的情况，目前的升水超过了当时的水平。按照此前数次交割的情况来看，期货不会大幅升水交割，一般最多升水300。也就是说后市现货的涨幅需超过期货的涨幅才能完成基差的回归。基差过大一方面反映了市场的强烈预期，另一方面也暗示着市场的风险加大。(完)