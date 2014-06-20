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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 10:25 BJT

台湾债市：公债殖利率早盘弹升，担忧伊拉克紧张令通膨升温

路透台北6月20日 - 台湾公债殖利率周五早盘弹升，因昨晚美国10年指标公债 殖利率反弹，以及伊拉克紧张局势令油、金价格上扬，市场担忧通货膨胀压力升温。

交易员认为，依据昨日柜买中心公布的指标公债持券集中度数据，前三大交易商持有10年公债103/6 的比例达48%，显示最大买盘的中华邮政的确拿了不少筹码，只不过台债本周经过剧烈震荡，交易商持券信心受冲击不小，需要一段时间才能平复。

“这阵子要休养生息，有些人可能被迫不能玩了。”一位银行交易员说。

面对伊拉克紧张情势，交易员指出，还要持续观察局势演变，一般预料每桶原油价格将不致飙升逾140美元。不过来自心理的预期将让债市承受压力。

美国原油期货周五亚洲早盘升向每桶107美元，受助于伊拉克战乱影响石油供应的担忧；美国则表示将向伊拉克派遣军事顾问。

美国公债价格周四下滑，此前美国财政部标售的70亿美元30年期通胀保值债券(TIPS)需求疲弱。指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.63%，稍早低见2.57%。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6：1.59-1.62%

• 五年公债103/9 ：1.12-1.16%

本地时间10:13时最新报价：

• 103/6殖利率弹1.12基点报1.6002%。

• 103/9发行前交易殖利率弹2.15基点报1.1505%。

以下为最新相关报导链接：

--《美债周五展望》公债价格下滑，因TIPS需求疲弱及联储会后有仓位调整

--欧洲经济：IMF敦促欧洲央行进一步采取措施以对抗通缩风险--消息

--《综述》奥巴马向伊拉克派遣军事顾问，伊政府军与叛军激战争夺关键炼油厂

--《综述》美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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