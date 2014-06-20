台湾债市：公债殖利率早盘弹升，担忧伊拉克紧张令通膨升温

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾公债殖利率周五早盘弹升，因昨晚美国10年指标公债 殖利率反弹，以及伊拉克紧张局势令油、金价格上扬，市场担忧通货膨胀压力升温。
交易员认为，依据昨日柜买中心公布的指标公债持券集中度数据，前三大交易商持有10年公债103/6 的比例达48%，显示最大买盘的中华邮政的确拿了不少筹码，只不过台债本周经过剧烈震荡，交易商持券信心受冲击不小，需要一段时间才能平复。
“这阵子要休养生息，有些人可能被迫不能玩了。”一位银行交易员说。
面对伊拉克紧张情势，交易员指出，还要持续观察局势演变，一般预料每桶原油价格将不致飙升逾140美元。不过来自心理的预期将让债市承受压力。
美国原油期货周五亚洲早盘升向每桶107美元，受助于伊拉克战乱影响石油供应的担忧；美国则表示将向伊拉克派遣军事顾问。
美国公债价格周四下滑，此前美国财政部标售的70亿美元30年期通胀保值债券(TIPS)需求疲弱。指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.63%，稍早低见2.57%。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6：1.59-1.62%
• 五年公债103/9 ：1.12-1.16%
本地时间10:13时最新报价：
• 103/6殖利率弹1.12基点报1.6002%。
• 103/9发行前交易殖利率弹2.15基点报1.1505%。
以下为最新相关报导链接：
--《美债周五展望》公债价格下滑，因TIPS需求疲弱及联储会后有仓位调整
--欧洲经济：IMF敦促欧洲央行进一步采取措施以对抗通缩风险--消息
--《综述》奥巴马向伊拉克派遣军事顾问，伊政府军与叛军激战争夺关键炼油厂
--《综述》美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编