日本股市：日经指数早盘上扬后收平，美联储立场继续提供支撑

路透东京6月20日 - 日本股市日经指数周五上午在震荡交投中持平，投资者在上日大涨后锁定获利，但市场人气依然乐观，仍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来一段时间内维持低利率。

日经指数 早盘收平，报15,360.63点，开盘走低，随后在平盘上下游走。该指数周四跳升1.6%至四个半月高点15,361.16，因美联储表示对美国经济复苏有信心，且再度承诺维持超宽松政策。

分析师预计，市场人气将暂时保持正面。

“良好人气仍继续保持，”法国巴黎银行全球股票部门主管Kyoya Okazawa称，“不仅是外国投资者，还有国内长线投资者如养老基金也在买入。”

然而，他表示短期来看，投资者将会谨慎对待建立仓位，因有迹象显示市场超买。

日经指数目前较25日移动均线切入位14,814.11点高出近4%。

出口类股涨跌互现，丰田汽车 上涨0.4%，Advantest 和佳能 分别跌0.3%和0.2%。