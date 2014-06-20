日本股市：日经指数早盘上扬后收平，美联储立场继续提供支撑

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透东京6月20日 - 日本股市日经指数周五上午在震荡交投中持平，投资者在上日大涨后锁定获利，但市场人气依然乐观，仍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来一段时间内维持低利率。
日经指数 早盘收平，报15,360.63点，开盘走低，随后在平盘上下游走。该指数周四跳升1.6%至四个半月高点15,361.16，因美联储表示对美国经济复苏有信心，且再度承诺维持超宽松政策。
分析师预计，市场人气将暂时保持正面。
“良好人气仍继续保持，”法国巴黎银行全球股票部门主管Kyoya Okazawa称，“不仅是外国投资者，还有国内长线投资者如养老基金也在买入。”
然而，他表示短期来看，投资者将会谨慎对待建立仓位，因有迹象显示市场超买。
日经指数目前较25日移动均线切入位14,814.11点高出近4%。
出口类股涨跌互现，丰田汽车 上涨0.4%，Advantest 和佳能 分别跌0.3%和0.2%。
东证股价指数 小升0.1%至1,269.91点。JPX-日经400指数 收平，报11,553.57点。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编