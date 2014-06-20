宝城期货：郑商所动力煤期货下跌颓势难改，神华挺价支撑短暂

近期，神华集团将5500大卡的长协最优惠价格力挺在530元/吨，降价预期暂时落空。不过，动力煤期货<0#CETC:>主力1409合约依然跌破500元/吨关口，后期走势不容乐观。

尽管神华集团选择挺价有点出乎市场意料，但是，对于神华降价的预期不会彻底烟消云散。一是当前秦皇岛港5500大卡现货平仓价为515元/吨，低于神华集团的优惠价格，而且部分实际成交价甚至更低；二是国际煤价不断走低，进口煤优势重现；三是下游需求低迷，销售困境难以破除，黄骅港煤炭库存有望继续上升。

除了缓解库存压力之外，神华集团2月底降价更为重要的目的是，提高市场占有率和话语权。随后我国进口煤出现负增长充分说明神华实现了其战略目标。不过，上面提及的前两点将会削弱神华集团的市场占有率和话语权，这与神华集团的初衷相悖。所以，神华集团要想扭转当前的市场低迷局面只有再次大幅降价促销。(完)