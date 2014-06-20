宝城期货：郑商所动力煤期货下跌颓势难改，神华挺价支撑短暂

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
以下内容节选自6月20日的《期货日报》：
近期，神华集团将5500大卡的长协最优惠价格力挺在530元/吨，降价预期暂时落空。不过，动力煤期货<0#CETC:>主力1409合约依然跌破500元/吨关口，后期走势不容乐观。
尽管神华集团选择挺价有点出乎市场意料，但是，对于神华降价的预期不会彻底烟消云散。一是当前秦皇岛港5500大卡现货平仓价为515元/吨，低于神华集团的优惠价格，而且部分实际成交价甚至更低；二是国际煤价不断走低，进口煤优势重现；三是下游需求低迷，销售困境难以破除，黄骅港煤炭库存有望继续上升。
除了缓解库存压力之外，神华集团2月底降价更为重要的目的是，提高市场占有率和话语权。随后我国进口煤出现负增长充分说明神华实现了其战略目标。不过，上面提及的前两点将会削弱神华集团的市场占有率和话语权，这与神华集团的初衷相悖。所以，神华集团要想扭转当前的市场低迷局面只有再次大幅降价促销。(完)
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“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编