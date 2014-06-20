台湾汇市：台币早盘实质交易持平，油价蠢动令出口商稍现抛汇

路透台北6月20日 - 台币兑美元 实质价位周五大致持平上日。国际美元在亚洲交易时间扳回隔夜的跌幅，令亚币走势稍弱；台币盘初多实质需求，出口商因预料油价走扬，抛汇意愿稍高。

交易员表示，国际油价蠢动令本地油价可能跟涨，市场恐央行以稍强的汇价因应输入型通膨，出口商因而出现一些美元卖压。至于进口商则有别昨日的猛力买美元，盘初显得观望。

〞我想下周四央行开会前，汇价都会被盯得紧一点，除非有外资大量在丢(美元)，否则台币大概走不到那里去。〞一位小型商银交易人士说。

台湾本地媒体报导，由于伊拉克战火升温，带动国际油价飙升，下周台湾的油价将调高，预估汽油、柴油每公升将分别大涨0.5、0.6台币，涨幅从1.3%起跳，改写今年油价单周调幅纪录。

台湾央行将于下周四(26日)召开第二季全体理监事会议，目前多数分析师仍预估重贴现率将维持在1.875%不变。

他们预估，今日台币主要交易区间料在29.980-30.00，和上日台币主要区间29.973-30.005大致相似。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点折价变化不大。一个月远汇报价 早盘在29.973/29.985左右，上日纽约盘收在29.969。

本地时间1024，台股涨跌0.02%；而韩元 报1,019.1，上日收在1,018.7。

美元周五在亚洲交易时段早盘仍承压，不过勉力扳回隔夜的部分跌幅，因为美国公布的良好数据，帮助抑制了美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景意外温和的影响。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.98-30.01。

最新相关报导链接：

--《综述》奥巴马向伊拉克派遣军事顾问，伊政府军与叛军激战争夺关键炼油厂

--《综述》美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强