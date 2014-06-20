台湾汇市：台币早盘实质交易持平，油价蠢动令出口商稍现抛汇

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台币兑美元 实质价位周五大致持平上日。国际美元在亚洲交易时间扳回隔夜的跌幅，令亚币走势稍弱；台币盘初多实质需求，出口商因预料油价走扬，抛汇意愿稍高。
交易员表示，国际油价蠢动令本地油价可能跟涨，市场恐央行以稍强的汇价因应输入型通膨，出口商因而出现一些美元卖压。至于进口商则有别昨日的猛力买美元，盘初显得观望。
〞我想下周四央行开会前，汇价都会被盯得紧一点，除非有外资大量在丢(美元)，否则台币大概走不到那里去。〞一位小型商银交易人士说。
台湾本地媒体报导，由于伊拉克战火升温，带动国际油价飙升，下周台湾的油价将调高，预估汽油、柴油每公升将分别大涨0.5、0.6台币，涨幅从1.3%起跳，改写今年油价单周调幅纪录。
台湾央行将于下周四(26日)召开第二季全体理监事会议，目前多数分析师仍预估重贴现率将维持在1.875%不变。
他们预估，今日台币主要交易区间料在29.980-30.00，和上日台币主要区间29.973-30.005大致相似。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点折价变化不大。一个月远汇报价 早盘在29.973/29.985左右，上日纽约盘收在29.969。
本地时间1024，台股涨跌0.02%；而韩元 报1,019.1，上日收在1,018.7。
美元周五在亚洲交易时段早盘仍承压，不过勉力扳回隔夜的部分跌幅，因为美国公布的良好数据，帮助抑制了美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景意外温和的影响。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.98-30.01。
最新相关报导链接：
--《综述》奥巴马向伊拉克派遣军事顾问，伊政府军与叛军激战争夺关键炼油厂
--《综述》美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强
--人民币汇率：应在维持现有资本管制下，允许人民币自由浮动--专家 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编