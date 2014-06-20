《香港已公布新股发行上市日程表》--6月20日

路透香港6月20日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6/19-24 金茂投资 6 32.1-33.9 5.35-5.65 7/2 德意志及摩根士丹利 6/18-23 联众国际 1.96 7.3-9.4 3.7-4.8 6/30 富瑞 6/17-20 嘉耀控股 0.75 0.75-1.1 1-1.46 6/27 RaffAello 6/17-20 珂莱蒂尔 1.25 3.8-5.6 3.05-4.51 6/27 海通国际和联昌国际 6/17-20 彩生活 2.5 8.25-11.5 3.3-4.6 6/30 美银美林和国泰君安 6/17-20 亿达中国 5.8 13.3-16.8 2.3-2.9 6/27 德意志 6/17-20 恒发洋参 5 7.2-9.9 1.44-1.98 6/27 招银国际 6/17-20 中国新城市 4.68 9.9-13.7 2.12-2.92 6/27 交银国际 6/16-19 畅捷通 0.55 6.6-9.3 11.99-17.15 6/26 国泰君安国际 6/16-19 长港敦信 2.482 3.47 1.4 6/26 新华汇富 6/16-19 都市丽人 4.06457 13.29-17.97 3.27-4.42 6/26 摩根士丹利、中金 6/12-17 泛亚国际 1 1-1.2 1-1.2 6/25 广发香港 6/11-16 中州证券 5.981 15-18.8 2.51-3.14 6/25 建银国际 4/15-22 万洲国际 12.9955 104-146.2 8-11.25 不予进行 中银国际、摩根士丹 利、渣打、中信证券 、高盛、瑞银和星展 2/28-3/5 新丰泰集团 1.5 5.5-6.8 3.65-4.55 押后 摩根大通 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *6/20 天合化工 1.8 50.7 跌0.56% 摩根士丹利、瑞银和美银美林 6/19 瀚华金控 1.62 30.2 升0.6% 中金和银河 6/19 绿色动力环保 3.45 10.35 升9.3% 中信证券 6/17 浩泽净水 2.7 11.4 升10.7% 高盛和渣打 6/6 青岛港 3.76 29.19 跌1.62% 中银国际，中信证券国际，瑞 银，中信里昂证券，德意志银 行 5/23 超盈国际 2.15 4.885 跌1.4% 建银国际 5/22 碧瑶绿色 1.2 1.2 升0.25% 国泰君安 5/22 中国北车 5.17 94.16 跌1.55% 瑞银、中金和麦格理 4/25 宏太控股 0.72 1.8 升6.9% 国泰君安 4/10 百奥家庭互动 2.15 15.2 跌17.7% 德银和花旗 3/31 哈尔滨银行 2.9 87.7 升0.34% 中金香港、中银国际和农银国 际 3/28 光谷联合 0.83 8.3 跌8.4% 法国巴黎银行 3/13 海昌控股 2.45 24.5 跌17.6% 法国巴黎证券和美银美林 3/13 阳光100 4 20 跌6.5% 中金香港和花旗 3/6 保利文化 33 25.7 升29% 中信证券 3/5 迅销有限公司 不适用 不适用 升1%^ 摩根士丹利 2/28 惠生国际 2.05 2.45 升0.5% 信达国际 2/21 中国金属资源利用<1636. 1.13 7 跌13.3% 法国巴黎证券 HK> 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)