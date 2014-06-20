离岸人民币：建行亚洲三年债以3.45%定价，首支瑞士债获约2倍认购

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 根据销售文件，建行亚洲三年期人民币债券周四晚间以3.45%定价，共获约2倍认购。该支券将在瑞士交易所挂牌，为首支在瑞士发行的人民币债券。
该批债券初始指导利率为3.65%，最终调低至3.5%上下浮动5基点；共发行12.5亿元，获逾23亿元、60帐户认购，认购倍数约2倍。85%投资人来自于亚洲，15%来自于欧洲。
按结构分：银行85%，私人银行及其他10%，资产管理5%。
该批债券将于6月26日交收，2017年6月26日到期。建行（亚洲）为中国建设银行 香港子公司。
承销商为：中银香港，巴克莱，建银国际，汇丰以及瑞银。
这是瑞士市场开展以来首支人民币债券，亦是苏黎世寻求成为人民币离岸交易中心的新举措。
消息人士透露，建行（亚洲）此次发行的人民币债券期限为三年期，初始规模10亿元人民币左右，试水意义较浓，亦为苏黎世人民币业务开了先河。
瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。
世界几大金融中心目前都在积极开展人民币业务，本周中国央行宣布，分别授权建设银行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行，中国银行 法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行，这将更有利于欧洲企业对人民币使用的安排。（完） (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编