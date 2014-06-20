离岸人民币：建行亚洲三年债以3.45%定价，首支瑞士债获约2倍认购

路透香港6月20日 - 根据销售文件，建行亚洲三年期人民币债券周四晚间以3.45%定价，共获约2倍认购。该支券将在瑞士交易所挂牌，为首支在瑞士发行的人民币债券。

该批债券初始指导利率为3.65%，最终调低至3.5%上下浮动5基点；共发行12.5亿元，获逾23亿元、60帐户认购，认购倍数约2倍。85%投资人来自于亚洲，15%来自于欧洲。

按结构分：银行85%，私人银行及其他10%，资产管理5%。

该批债券将于6月26日交收，2017年6月26日到期。建行（亚洲）为中国建设银行 香港子公司。

承销商为：中银香港，巴克莱，建银国际，汇丰以及瑞银。

这是瑞士市场开展以来首支人民币债券，亦是苏黎世寻求成为人民币离岸交易中心的新举措。

消息人士透露，建行（亚洲）此次发行的人民币债券期限为三年期，初始规模10亿元人民币左右，试水意义较浓，亦为苏黎世人民币业务开了先河。

瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。