更新版 1-新债招标：中国七年地方债定位仍偏低，牛市中与国债的低利差成常态

* 七年地方债定位仍远低于二级估值

* 与同期限国债利差也仅十几个bp

* 牛市中地方债和国债低利差或成常态 (新增市场评论和更多细节)

路透上海6月20日 - 中国财政部周五代理招标的七年期地方债中标利率仍远低于二级市场估值水平，延续上周发行的三年和五年品种的势头，而与同期限国债相比的也仅高出十几个基点(bp)。

市场人士指出，尽管现券前几日稍有调整，但年初延续至今的牛市尚未出现逆转迹象，而在强势市场中，配置需求更为踊跃，对于地方债和国债的利差也相对不敏感，短期内两者的低利差局面或成常态。

北京一券商交易员表示，如果从期限利差来看，上周招标的五年地方债3.99%，今天七年4.10%也算可以，“但还是低啊，跟估值比太低了，不太符合一般的国债和地方债利差，估值常年就40(bp)左右。”

业内人士稍早透露，财政部上午代理招标发行的183亿元人民币七年期固息地方债，中标利率为4.10%，投标倍数为1.56倍。

华东一银行交易员则谈到，地方债与国债的利差大幅偏离估值水平，更多还是受良好市况的推动，”牛市的时候可能比较窄，像去年熊市的时候就到了40几个点。“

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.9819%；而地方政府债收益率曲线 则显示，七年品种最新收益率为4.3619%。

该期债为财政部代理发行的今年第三期地方政府债，6月23日开始计息，招标结束至6月25日进行分销，6月27日起上市交易。

以下为是次地方债发行计划表的具体内容:

地区 七年期

发行额(亿元)

甘肃 23

新疆 22

福建 24

广西 22

四川 40

青海 21

湖北 31

合计 183

中国财政部上周五代理发行的今年首两期地方债利率均低于预期，五年尤甚，与三年倒挂。市场人士指出，地方政府债相对投资价值好，受到配置户的青睐，进而推低了新债结果。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。