《中国已公布新股发行上市日程表》--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/20 沪 莎普爱思 732168 1,635 21.85 14.05 华龙证券 6/25
*6/23 深 一心堂 002727 6,510 12.20 13.45 信达证券 6/26
*6/23 沪 今世缘 732369 5,180 16.93 12.54 国泰君安 6/26
6/24 深 富邦股份 300387 不超过1,600 -- -- 光大证券 6/27
7/10 沪 北特股份 732009 2,667 7.01 19.47 海通证券 7/15
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 龙大肉食 002726 -- 9.79 19.58 国信证券
-- 深 雪浪环境 300385 -- 14.73 22.17 太平洋证券
-- 深 飞天诚信 300386 -- 33.13 16.57 国信证券
-- 沪 联明股份 603006 -- 9.93 13.43 中信建投
-- 沪 依顿电子 603328 -- 15.31 23.20 招商证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编